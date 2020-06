Benátky znovuotvorili Dóžov palác, na vstup čakali stovky turistov

Benátky 14. júna (TASR) - V severotalianskych Benátkach v sobotu po troch mesiacoch opätovne otvorili svetoznámy Dóžov palác, ktorý je jedným zo symbolov mesta lagún. Informovala o tom agentúra AFP.



Na vstup do goticko-renesančného paláca nachádzajúceho sa na Námestí svätého Marka čakali od rána vo viac ako 300-metrovom rade stovky Talianov i cudzincov.



Podľa správ miestnych médií si vstupenky na sobotu vopred rezervovali cez internet tisíce ľudí. Vo vnútri paláca platí povinnosť nosiť rúška a dodržiavať bezpečný odstup. Personál dohliada na to, aby sa na jednom mieste nenakopilo príliš veľa návštevníkov.



Agentúra AFP pripomína, že Benátky, ktoré sú zvyčajne plné turistov, počas posledných troch mesiacov karantény charakterizovali prázdne ulice a námestia a gondoly odstavené na okrajoch kanálov.



Život sa do benátskych ulíc vrátil až v sobotu s otvorením Dóžovho paláca. Na Námestí svätého Marka opäť začali predávať suveníry a otvorila sa aj väčšina tamojších obchodov a reštaurácii.



Po benátskych kanáloch znovu začali premávať gondoly plné turistov. Podľa agentúry ANSA je najviac návštevníkov z Talianska, ale prišlo aj veľa Nemcov a Francúzov.



Taliansko, ktoré bolo počas pandémie koronavírusu jednou z najviac postihnutých krajín sveta, opäť otvorilo svoje hranice 3. júna. Najznámejšie múzeá a pamiatky v krajine vrátane vatikánskej baziliky či tzv. šikmej veže v Pise už znovu otvorili pre turistov.