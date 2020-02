V Bengálskom zálive sa potopila loď s utečencami, zomrelo 16 ľudí

Dháka 11. februára (TASR) - Najmenej 16 príslušníkov mjanmarského etnika Rohingov v utorok zomrelo a mnoho ďalších je nezvestných po tom, ako sa v Bengálskom zálive potopila loď s približne 130 utečencami na ceste do Malajzie. S odvolaním sa na vyhlásenie pobrežnej stráže o tom informovala agentúra AP.



Z paluby potápajúceho sa plavidla sa podarilo zachrániť približne 70 pasažierov. Podľa polície loď preplnená Rohingami, ktorí chceli uniknúť z utečeneckých táborov vybudovaných neďaleko dovolenkového mesta Cox's Bazar Bangladéši, vyplávala v utorok v skorých ranných hodinách.



"Bolo to neľudské," povedal pre agentúru AFP predstaviteľ pobrežnej stráže. "Loď viezla zhruba 130 ľudí, pričom jej kapacita je 50."



Pobrežná hliadka, námorní potápači a ďalší záchranári našli telá 14 žien, dieťaťa a muža. Drevená Loď sa potopila neďaleko Ostrova sv. Martina v oblasti juhovýchodného cípu Bangladéša.



Po vojenských zásahoch mjanmarskej armády proti komunite Rohingov ušlo z Mjanmarska do susedného Bangladéša viac ako 730.000 príslušníkov tejto moslimskej menšiny.



Vláda vo väčšinovo budhistickom Mjanmarsku odmietla obvinenia Organizácie Spojených národov (OSN), že armáda podnikla svoje ťaženie proti Rohingom s úmyslom spáchať genocídu.



Bangladéšska pobrežná stráž zachránila v oblasti Bengálskeho zálivu vlani v novembri 122 moslimských utečencov. Čln, na ktorom chceli ujsť do Malajzie, sa pre technické problémy začal potápať.