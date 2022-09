V Berďansku vyhodili do vzduchu auto proruského vojenského veliteľa

Kyjev/Londýn 6. septembra (TASR) - Neznámi páchatelia v utorok v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny vyhodili do vzduchu auto veliteľa proruskej vojenskej správy mesta Berďansk. Informovala o tom ruská redakcia britskej stanice BBC.



Arťoma Bardina, ktorého do funkcie vymenovali ruské úrady, hospitalizovali vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti, informovali podľa BBC ruské médiá.



Podľa nich k incidentu došlo neďaleko radnice. Po výbuchu auta vypukla údajne asi hodinu trvajúca prestrelka, v ktorej boli použité aj automatické zbrane.



Proruské úrady v Berďansku označili výbuch auta za teroristický čin.



Správy o útokoch na ukrajinských úradníkov, ktorí podporili ruskú inváziu na Ukrajinu a ktorých Moskva vymenovala do vedenia dočasných úradov na okupovaných územiach, sa v médiách objavujú od začiatku vojny. V poslednom čase ich je však čoraz viac, čo zrejme súvisí aj s avizovanou ofenzívou ukrajinskej armády v Chersonskej oblasti.