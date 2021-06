V Berlíne protestovali prívrženci krajnej ľavice, zaútočili na políciu

Berlín 16. júna (TASR) - Desiatky policajtov utrpeli v stredu v nemeckej metropole Berlín zranenia pri potýčkach, do ktorých sa dostali s prívržencami krajnej ľavice, ktorí už roky obývajú jednu z tamojších budov. Polícia nasadila vodné delo na uhasenie požiarov, ktoré tam squatteri zapálili, a použila tiež obrnené vozidlo. Informovala o tom agentúra DPA.



Prívrženci krajnej ľavice postavili na ulici Rigaer Straße vo východoberlínskej štvrti Friedrichshain barikády vytvorené z odpadkov, ostnatého drôtu a plotov, pričom niektoré z nich aj zapálili. Po policajtoch hádzali kamene či petardy, a ulicu tak čiastočne pokryl dym, uviedla DPA.



Samotná berlínska polícia na Twitteri napísala, že na hasičov a policajtov hádzalo v stredu dopoludnia kamene približne 200 ľudí, a to z ulice aj zo striech okolitých budov. Zranených bolo podľa jej údajov približne 60 policajtov.



Podporovatelia squatu, ktorý sa nachádza v budove posprejovanej antikapitalistickými graffitmi a symbolizuje jednu z posledných bášt radikálnej ľavicovej scény v Berlíne, na internete napísali, že ulicu zabarikádovali a vyhlásili tam tzv. autonómnu zónu. Protestovali tak proti plánovanej kontrole protipožiarnej ochrany, ktorá má v budove prebehnúť vo štvrtok.



Vlastníkovi budovy a polícii totiž vyčítajú, že chcú stavbu vyhlásiť za neobývateľnú a nechať vypratať. V posledných rokoch sa konali viaceré pokusy na vypratanie tejto budovy, všetky však skončili násilnosťami, približuje agentúra AFP.



V tomto komplexe pritom podľa denníka Die Welt úrady už niekoľko rokov evidujú nedostatky vrátane chýbajúcich únikových ciest či elektrického vedenia, ako aj dier v stene či nepriechodných schodísk.



Polícia v danej oblasti od stredajšieho popoludnia do piatkového večera zakázala konanie demonštrácií a vstup do ohraničenej zóny povolila len ľuďom, ktorí tam žijú. Berlínsky minister vnútra Andreas Geisel prisľúbil tvrdý zákrok voči squatterom, pričom dodal, že Rigaer Straße nemá nárok na nijaké špeciálne zaobchádzanie.