V Berlíne evidujú od útoku Hamasu nárast antisemitských incidentov

Berlín 21. októbra (TASR) - Počet antisemitský incidentov v nemeckom hlavnom meste Berlín výrazne vzrástol po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael. Vyplýva to z najnovších údajov Strediska pre výskum a informácie o antisemitizme (RIAS), informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.



Od útoku Hamasu zo 7. októbra zdokumentovalo RIAS do 18. októbra v Berlíne 70 antisemitských incidentov. Ide o trojnásobný nárast oproti vlaňajšku, keď bolo za to isté časové obdobie zaznamenaných 25 takýchto prípadov.



RIAS pritom dostalo ešte niekoľko ďalších tipov, ktoré musí preveriť, aby zistilo, či taktiež išlo o antisemitské incidenty.



Medzi zdokumentovanými incidentami je jeden prípad extrémneho násilia, tri útoky a vyhrážania sa, ako aj deväť prípadov ničenia majetku vrátane stredajšieho útoku zápalnými fľašami na židovské komunitné centrum a synagógu v centre Berlína.



RIAS okrem toho eviduje aj 12 incidentov, v rámci ktorých boli na dvere alebo vstupy do obytných domov namaľované Dávidove hviezdy. "Ide o pripomienku praktík národného socializmu, ktorý Dávidovou hviezdou označoval židovské obchody," uviedol RIAS.



V stredu zverejnil RIAS takúto štatistiku aj pre celé Nemecko. Z jej údajov vyplýva, že od útoku Hamasu zo 7. októbra zaevidovali v celej krajine 202 antisemitských incidentov, čo predstavuje nárast o 240 percent oproti rovnakému obdobiu vlani.



Pod stredisko RIAS spadá sieť ohlasovacích centier, v ktorých môžu obete alebo svedkovia hlásiť antisemitské incidenty. Toto dokumentačné centrum je financované splnomocnencom nemeckej vlády pre boj proti antisemitizmu Felixom Kleinom.



Konflikt medzi Izraelom a Hamasom vypukol po tom, čo palestínski militanti 7. októbra prenikli na územie Izraela a zabili vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov. Izrael na útok reaguje rozsiahlym bombardovaním pásma Gazy, pri ktorom doposiaľ podľa tamojších úradov zahynulo vyše 4100 ľudí.