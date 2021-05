V Berlíne núdzovo pristálo lietadlo spoločnosti Ryanair

Berlín 31. mája (TASR) - Lietadlo írskych nízkonákladových aerolínií Ryanair smerujúce z Dublinu do poľského Krakova v nedeľu večer krátko po 20.00 h neplánovane pristálo na medzinárodnom letisku Berlín-Brandenburg (BER) a následne ho prehľadali príslušníci Spolkovej polície. Informovali o tom nemecké médiá.



Oficiálna príčina neplánovaného pristátia stále nie je známa. Denníky Bild a B.Z. uviedli, že išlo zrejme o nahlásenie bomby na palube.



"Lietadlo spoločnosti Ryanair, ktoré núdzovo pristálo, hlásilo núdzovú situáciu počas letu, preto okamžite získalo povolenie na pristátie na BER," cituje denník B.Z. hovorcu letiska Jana-Petra Haacka.



Po pristátí prikročila polícia k opatreniam na odvrátenie nebezpečenstva. Jej hovorkyňa ich z taktických dôvodov odmietla konkretizovať.



Lietadlo bolo odstavené na parkovacej pozícii na okraji letiska, kde batožinu cestujúcich umiestnenú na odbavovacej ploche prehľadávali cvičené psy. Následne bola prenesená do vnútra letiskového Terminálu 1. Tam bolo presunutých aj 160 cestujúcich.



Pasažierom bolo poskytnuté náhradné lietadlo, ktorým mohli o 03.46 h pokračovať v ceste do Poľska, uviedol Bild.