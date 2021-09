V Berlíne otvorili centrum pre včasné varovanie pred pandémiou

Berlín 1. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus spoločne v stredu otvorili v Berlíne medzinárodné centrum pre včasné varovanie pred pandémiou, informovala agentúra DPA.



Cieľom tohto centra je pripraviť svet na ďalšie pandémie prostredníctvom zberu a analýzy veľkého množstva dát, vysvetľuje DPA.



"Centrum spojí partnerov z celého sveta, aby mohli spolupracovať na vytvorení nástrojov a zbieraní dát, ktoré krajiny potrebujú na to, aby sa dokázali pripraviť, detegovať a reagovať na pandemické a epidemické riziká," uvádza WHO na svojej webovej stránke.



"Svet musí byť schopný si všimnúť nové udalosti, ktoré majú pandemický potenciál, a monitorovať opatrenia na kontrolu chorôb v reálnom čase, aby mohol vzniknúť efektívny manažment pandemických a epidemických rizík... Toto centrum tomuto pomôže," uviedol riaditeľ WHO.



Nemecká kancelárka počas otvorenia zdôraznila potrebu medzinárodnej výmeny informácií a uviedla, že pandémia koronavírusu ukázala, ako veľmi je organizácia ako WHO potrebná.



Prvým riaditeľom tohto centra sa stane nigérijský epidemiológ narodený v Nemecku Chikwe Ihekweazu, ktorý v súčasnosti riadi hlavný zdravotnícky úrad v Nigérii.



S centrom by mal úzko spolupracovať aj nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) ako aj berlínska klinika Charité, v ktorej centrum bude zo začiatku sídliť. Nemecko do centra pritom vložilo približne 30 miliónov eur, uvádza DPA.