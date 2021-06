V Berlíne otvorili dokumentačné centrum zamerané na vysídlených Nemcov

Berlín 21. júna (TASR) - V nemeckej metropole Berlín v pondelok otvorili nové dokumentačné centrum venované osudom miliónov Nemcov, ktorí boli na konci druhej svetovej vojny prinútení opustiť východnú a strednú Európu.



Centrum sa venuje tiež problematike núteného vysídlenia v 20. a 21. storočí, informovala tlačová agentúra AP.



Dokumentačné centrum pre odsun obyvateľstva, vyhostenie a zmierenie (Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung) na ulici Stresemannstrasse v berlínskej štvrti Kreuzberg sa otvára po viac než 13 rokoch odvtedy, ako vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej dala tomuto projektu zelenú.



Centrum, ktoré zahŕňa knižnicu a archív, je situované v budove z konca 20. rokov 20. storočia. Vystavených je tam približne 700 exponátov na ploche 1500 štvorcových metrov. Centrum bude prístupné pre verejnosť od stredy.



"O tomto centre sa dlho a intenzívne diskutovalo v Nemecku, ale aj s našimi partnermi v Európe. Rozhovory o tomto mieste naozaj neboli vždy ľahké, ale boli dôležité," vyhlásila Merkelová počas slávnostného otvorenia inštitúcie. Kancelárka vyzdvihla účasť poľských, českých a maďarských veľvyslancov.



Podľa Merkelovej slov nové centrum zapĺňa medzeru "v našom vyrovnávaní sa s históriou".



Projekt sa zameriava na milióny Nemcov, ktorí utiekli pred postupujúcimi sovietskymi silami alebo boli vyhnaní z častí východnej a strednej Európy, keď sa hranice Nemecka po druhej svetovej vojne posunuli smerom na západ. Všetky tieto udalosti sú však podávané "v historickom kontexte" nacistických zločinov.



"Bez nacistickej politiky vyhosťovania a vyhladzovania by 14 miliónov Nemcov neprišlo o svoje domovy ako výsledok úteku a odsunu. To však nič nemení na skutočnosti, že ich vyhnanie spojencami, ako aj vládami východo- a stredoeurópskych štátov dôsledkom druhej svetovej vojny bolo taktiež nespravodlivé," uviedla riaditeľka centra Gundula Bavendammová.



Výstava v snahe poskytnúť širší kontext skúma "nútenú migráciu ako fenomén modernej Európy" vrátane vysídlení počas prvej svetovej vojny, príchodu vietnamských utečencov do bývalej NSR v 70. rokoch 20. storočia, ako aj dôsledky rozpadu bývalej Juhoslávie v 90. rokoch či migračnú krízu z uplynulých rokov.