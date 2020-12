V Berlíne otvorili Humboldtovo fórum pre umenie a kultúru

Wilhelm von Humboldt, archívna snímka. Foto: wikipedia.org

Berlín 16. decembra (TASR) - V nemeckom hlavnom meste Berlín v stredu otvorili nové kultúrne a umelecké centrum s názvom Humboldtovo fórum. Stalo sa tak po takmer troch desaťročiach kritických diskusií o jeho forme a obsahu. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.Slávnostná ceremónia pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaného paláca pôvodne z 15. storočia sa pre koronavírusovú pandémiu presunula do online prostredia. Budovu, ktorá si vyžiadala investície vo výške 677 miliónov eur - takmer o 100 miliónov viac ako bolo pôvodne plánované - sprístupnia po siedmich rokoch stavebných prác.V komplexe má byť umiestnených aj takmer 20.000 artefaktov z Ázie, Afriky, Ameriky a Oceánie, a to prevažne z bývalých kolónií, ako aj predmety dokumentujúce dejiny Berlína. Kontroverzné reakcie vzbudil práve koloniálny pôvod mnohých z týchto objektov, ktoré majú byť súčasťou zbierok. Do pádu nemeckého impéria na konci prvej svetovej vojny bol navyše palác hlavným sídlom rodu Hohenzollernovcov, ktorého panovníci boli iniciátormi nemeckého kolonializmu.Kedy si budú môcť návštevníci novovybudovaného centra umenia, kultúry a vied pozrieť prvé výstavy, však zatiaľ nie je známe. Múzeá v Nemecku sú totiž pre pandémiu COVID-19 od začiatku novembra zatvorené. Stredisko sa má podľa plánu otvárať v troch fázach do konca budúceho roka.Nemecká ministerka kultúry Monika Grüttersová vyhlásila, že Humboldtovo fórum nachádzajúce sa v centre Berlína, má slúžiť na rovnocenný dialóg rozličných kultúr. Bratia Wilhelm a Alexander von Humboldt, učenci z 19. storočia, ktorých meno toto kultúrne centrum nesie, boli podľa ministerky "".Kunsthistorik a riaditeľ fóra Hartmut Dorgerloh uviedol, že toto stredisko vyvíjať svoju činnosť v súlade s demokratickými hodnotami slobody prejavu a tolerancie. Starosta Berlína Michael Müller uviedol, že Humboldtovo fórum bude "".Historický Berlínsky palác, ktorý stál na tomto mieste, zbúrala v 50. rokoch 20. storočia východonemecká vláda pre škody súvisiace s bombardovaním počas druhej svetovej vojny. Východonemeckí predstavitelia považovali navyše tento palác za symbol nemeckého imperiálneho militarizmu.Nová budova rozprestierajúca sa na ploche zhruba 40.000 metrov štvorcových, v sebe spája moderný interiér a neoklasicistickú fasádu, ktorú navrhol taliansky architekt Franco Stella. Tri štvrtiny fasády tvoria repliky barokových originálov. Vo veľkej časti novovzniknutého priestoru budú umiestnené zbierky berlínskeho Etnografického múzea a Múzea ázijského umenia, ktoré sa tam majú úplne premiestniť do konca roku 2021.