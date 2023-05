V Berlíne platia v čase Zelenského návštevy bezpečnostné opatrenia

Berlín 14. mája (TASR) - Rozsiahle bezpečnostné opatrenia zaviedli v nedeľu v súvislosti s návštevou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v nemeckej metropole Berlín. Polícia posilnila svoju prítomnosť v centre mesta, kde platia aj výrazné dopravné obmedzenia, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Prísne bezpečnostné opatrenia sú v platnosti najmä pre obyvateľov v okolí vládnych budov v centrálnej berlínskej štvrti Mitte, píše DPA. Rezidenti dotknutých oblastí metropoly, najmä v okolí sídla kancelára a prezidenta, boli vyzvaní, aby mali v záujme legitimácie pri sebe osobné doklady. Nad oblasťou lietali aj vrtuľníky.



Zelenskyj do Berlína pricestoval z Talianska v nedeľu v skorých ranných hodinách, čo následne potvrdil aj na sociálnej sieti Twitter.



"Už v Berlíne. Zbrane. Rozsiahly balík. Protivzdušná obrana. Rekonštrukcia. EÚ. NATO. Bezpečnosť," napísal po príchode do nemeckej metropoly. Jeho presný program nebol bezprostredne oficiálne zverejnený, očakáva sa však, že sa má stretnúť s kancelárom Olafom Scholzom a prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom.



Popoludní by si v nemeckom meste Aachen mal Zelenskyj v mene ukrajinského ľudu prevziať prestížnu Medzinárodnú cenu Karola Veľkého.



Ide o vôbec prvú Zelenského návštevu v Nemecku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



Nemecké ministerstvo obrany v sobotu ohlásilo nový balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 2,7 miliardy dolárov. Dodávky budú okrem iného obsahovať 20 ďalších bojových vozidiel pechoty typu Marder, ako aj 30 tankov Leopard 1 a štyri systémy protivzdušnej obrany Iris-T-SLM.