V Berlíne položili základný kameň svätyne pre tri náboženstvá

Berlín 27. mája (TASR) - Náboženskí predstavitelia a politici vo štvrtok v centre nemeckej metropoly Berlín položili základný kameň novej multireligióznej svätyne, ktorá má byť miestom stretávania sa pre kresťanov, židov i moslimov. Informuje o tom agentúra AFP.



"Táto myšlienka je väčšia ako samotná budova," povedal projektový riaditeľ Roland Stolte na slávnostnosti pri príležitosti začatia stavebných prác. Ambiciózny projekt s názvom "House of One" (Dom jedného) vznikol ešte pred desiatimi rokmi a podľa plánov ho otvoria v roku 2025 na Ostrove múzeí (Museuminsel) v centre Berlína.



Budova bude postavená na mieste, kde kedysi stál kostol, ktorý zdemolovali počas bývalého východonemeckého komunistického režimu, píše AFP. Jeho súčasťou budú tri separátne miestnosti pre bohoslužby kresťanov, židov a moslimov.



Mešita, synagóga a protestantský kostol budú spojené rozsiahlou spoločenskou sálou určenou na spoločné podujatia a slávnosti.



"Tento krok je pre nás veľmi symbolický," uviedol imám budúcej mešity Kadir Sanci. Multireligiózna budova bude podľa neho "miestom mieru a bezpečnosti" v čase, keď medzi židovskou a moslimskou komunitou v Berlíne stúplo napätie v dôsledku najnovšieho konfliktu na Blízkom východe.



Starosta Berlína Michael Müller na otváracej ceremónii uviedol, že "nenávisť, násilie, antisemitizmus, islamofóbia, rasizmus a podnecovanie k rasovej nenávisti nemajú miesto v našej spoločnosti".



Imám, pastor a rabín odriekali krátke modlitby predtým, než boli do betónu zaliate symbolické predmety všetkých troch náboženstiev . Projekt bude podľa odhadov stáť zhruba 47 miliónov eur a je financovaný nemeckým štátom a mestom Berlín.