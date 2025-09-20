< sekcia Zahraničie
V Berlíne pomenujú ulicu po bývalom kancelárovi Helmutovi Kohlovi
Berlín 20. septembra (TASR) - Nemecké hlavné mesto Berlín pomenuje jednu zo svojich ulíc po zosnulom kancelárovi Helmutovi Kohlovi, ktorý stál na čele úsilia o zjednotenie krajiny po páde Berlínskeho múru v roku 1989.
Berlínsky starosta Kai Wegner, člen stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), rovnako ako bol Kohl, to oznámil v sobotu na zjazde strany, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry DPA.
Hofjägerallee, ktorá vedie cez park Tiergarten k ikonickému Víťaznému stĺpu (Siegessäule), bude premenovaná na počesť Kohla. „Je to skvelá ulica pre skvelého človeka, ktorému vďačíme za veľa,“ vyhlásil Wegner.
Cesta zároveň vedie smerom k celoštátnemu sídlu CDU. Návrh príslušného zákona bude predložený berlínskemu parlamentu do konca septembra, povedal Wegner.
Helmut Kohl je známy ako „kancelár zjednotenia“. Viedol Západné Nemecko (Nemeckú spolkovú republiku - NSR) od roku 1982, v októbri 1990 sa stal prvým kancelárom zjednoteného štátu.
Kohl odstúpil v roku 1998, ale jeho povesť bola poškvrnená škandálom s darmi, ktorý vypukol krátko nato. Vo funkcii ho vystriedal sociálny demokrat Gerhard Schröder. Kohl zomrel v roku 2017 vo veku 87 rokov.
