V Berlíne riešia možný politický motív požiaru v židovskej nemocnici
K požiaru došlo na klinike v berlínskej štvrti Gesundbrunnen. Hovorca polície dodal, že vyšetrovanie motívu pokračuje.
Autor TASR
Berlín 28. januára (TASR) - Nemecká polícia v stredu skoro ráno uviedla, že má indície, podľa ktorých je za požiarom židovskej nemocnice v metropole Berlín možný politický motív. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Vyšetrovatelia spresnili, že pre podozrenie zo založenia požiaru, ktorý vypukol v utorok večer v nemocničnej izbe spomínaného zariadenia a spôsobil zranenia viacerým osobám, zadržali 71-ročného pacienta.
K požiaru došlo na klinike v berlínskej štvrti Gesundbrunnen. Hovorca polície dodal, že vyšetrovanie motívu pokračuje.
Podľa predchádzajúcich informácií sa plamene rozhoreli na jednom z lôžok v nemocničnej izbe v utorok krátko pred polnocou. Objektom sa bezprostredne po tom začal šíriť hustý dym.
Z počiatočných informácií vyšetrovania vyplýva, že sa ním nadýchali traja zasahujúci záchranári aj piati členovia nemocničného personálu. Polícia v najnovšej aktualizácii uviedla, že zranenia utrpelo v dôsledku incidentu viacero osôb vrátane dvoch zasahujúcich záchranárov a samotného podozrivého.
Požiar sa podarilo uhasiť bez toho, aby bola nutná evakuácia nemocnice.
