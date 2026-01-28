Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Berlíne riešia možný politický motív požiaru v židovskej nemocnici

Na snímke policajná páska. Foto: TASR/Roman Hanc

K požiaru došlo na klinike v berlínskej štvrti Gesundbrunnen. Hovorca polície dodal, že vyšetrovanie motívu pokračuje.

Autor TASR
Berlín 28. januára (TASR) - Nemecká polícia v stredu skoro ráno uviedla, že má indície, podľa ktorých je za požiarom židovskej nemocnice v metropole Berlín možný politický motív. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Vyšetrovatelia spresnili, že pre podozrenie zo založenia požiaru, ktorý vypukol v utorok večer v nemocničnej izbe spomínaného zariadenia a spôsobil zranenia viacerým osobám, zadržali 71-ročného pacienta.

Na archívnej snímke z 23. októbra 2025 židovská nemocnica v Berlíne. Nemecká polícia v stredu 28. januára 2026 skoro ráno uviedla, že má indície, podľa ktorých je za požiarom židovskej nemocnice v metropole Berlín možný politický motív.
Foto: TASR/AP


Podľa predchádzajúcich informácií sa plamene rozhoreli na jednom z lôžok v nemocničnej izbe v utorok krátko pred polnocou. Objektom sa bezprostredne po tom začal šíriť hustý dym.

Z počiatočných informácií vyšetrovania vyplýva, že sa ním nadýchali traja zasahujúci záchranári aj piati členovia nemocničného personálu. Polícia v najnovšej aktualizácii uviedla, že zranenia utrpelo v dôsledku incidentu viacero osôb vrátane dvoch zasahujúcich záchranárov a samotného podozrivého.

Požiar sa podarilo uhasiť bez toho, aby bola nutná evakuácia nemocnice.
.

