V Berlíne sa konala demonštrácia proti sprísňovaniu opatrení

Berlín 1. augusta (TASR) - Približne 15.000 ľudí vyšlo v sobotu do ulíc nemeckej metropoly Berlín, aby vyjadrili svoj nesúhlas s obmedzeniami, ktoré v súvislosti s rastúcim počtom prípadov nákazy novým koronavírusom zaviedla vláda. Informovala o tom agentúra DPA.



Protestujúci pískali, volali po "slobode" a "odpore", pričom skandujúc označili pandémiu koronavírusu za "najväčšiu konšpiračnú teóriu".



Mnohí demonštranti držali v rukách cedule s názvami miest a obcí, z ktorých do Berlína prišli, ako aj zástavy jednotlivých nemeckých spolkových krajín. Len máloktorí z protestujúcich mali na tvárach rúška a dodržiavali pravidlá odstupu. Na tých, ktorí prišli demonštrovať v rúškach, navyše podaktorí protestujúci kričali, aby si ich sňali.



V Berlíne sa v sobotu konala aj protidemonštrácia. Mnohí jej účastníci prišli pod heslom "Staré mamy proti pravici" a smerom k účastníkom hlavného protestu skandovali heslá ako "Nacisti von".



Obe protestujúce skupiny od seba oddelil policajný kordón. Podľa polície do popoludňajších hodín k nijakým zrážkam medzi demonštrantmi nedošlo.



Hlavná demonštrácia sa konala pod heslom "Koniec pandémie: Deň slobody" a zvolala ju skupina Laterálne myslenie 711, ktorá opakovane zorganizovala protesty proti obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom v Stuttgarte. Opatrenia proti šíreniu koronavírusu podľa nej predstavujú porušenie základných ľudských práv. Na účasť na berlínskej demonštrácii však vyzývali aj niektoré neonacistické organizácie.



Demonštrácie proti koronavírusovým opatreniam odsúdili ako "nezodpovedné" a "hlúpe" zástupcovia viacerých nemeckých politických strán.