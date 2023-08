V Berlíne si pripomínajú 62. výročie postavenia Berlínskeho múru

Berlín 13. augusta (TASR) - Politici a ďalšie osobnosti spoločenského života si v nedeľu v Berlíne pripomínajú 62. výročie postavenia Berlínskeho múru i ľudí, ktorí prišli o život pri pokusoch o jeho prekonanie. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Jedna spomienková slávnosť sa koná na pri pamätníku na ulici Bernauer Straße. Účastníci si pripomenuli aj následky udalostí z obdobia, keď bol Berlín rozdelený týmto múrom - vrátane rozdelenia rodín či situáciu obyvateľov v bývalej Nemeckej demokratickej republike (NDR).



"Aj po mnohých rokov je dôležité spomínať a zakaždým znova dávať na známosť, že demokracia a sloboda nie sú samozrejmosťou a ľudia za dnešné zjednotené Nemecko bojovali alebo dokonca pre svoju túžbu zomreli, povedala Franziska Giffeyová zo senátu v nemeckej spolkovej krajine Berlín. V nemeckej metropole a v jej okolí sa v nedeľu konajú aj ďalšie spomienkové udalosti, píše DPA.



Výstavba Berlínskeho múru sa začala 13. augusta 1961. Vláda NDR chcela zabrániť masívnemu odchodu ľudí do západného Berlína či do Nemeckej spolkovej republiky (NSR), ktorý spomaľoval hospodárstvo a narúšal stabilitu štátu, píše DPA.



Tento približne 155 kilometrov dlhý múr rozdeľoval východný od západného Berlín až do roku 1989. Pri pokusoch dostať sa cez túto stenu do NSR prišlo o život najmenej 140 osôb.