Nezaočkovaní v Berlíne nebudú môcť vstúpiť do kina a ani do baru

Snímka z covid oddelenia v Univerzitnej nemocnici v Lipsku, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Berlín 11. novembra (TASR) - Berlín sprísňuje protipandemické opatrenia pre neočkovaných, ktorí od pondelka - na rozdiel od zaočkovaných ľudí a osôb, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali - nebudú môcť vstúpiť do reštaurácií, barov, kín, divadiel, múzeí či kaderníctiev. Stačiť im tak už nebude ani negatívny test na covid, informovala v stredu agentúra AFP.Na základe nových opatrení, ktoré schválil Berlínsky senát, budú mať prístup do kultúrnych či voľnočasových zariadení a iných verejných interiérov len osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o úplnom zaočkovaní proti covidu alebo o jeho prekonaní. Táto povinnosť sa nebude vzťahovať len na deti a osoby, ktorým nemôžu aplikovať vakcínu zo zdravotných dôvodov.Neočkované dospelé osoby tak nebudú môcť vstúpiť do divadiel či múzeí, ani sa zúčastniť vonkajších podujatí s viac ako 2000 návštevníkmi, ako sú napríklad futbalové zápasy. Zamestnávateľom sa tiež odporúča, aby svojim zamestnancom umožnili pracovať z domu či obmedzili počet osôb v kanceláriách.Nové opatrenia v nemeckej metropole sú podľa Berlínskeho senátu reakciou naRozsiahle nové obmedzenia pre obyvateľov, ktorí sa nedali zaočkovať proti novému koronavírusu, zaviedla v piatok aj východonemecká spolková krajina Sasko. Úrady v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko minulú stredu zas oznámili, že nezaočkovaní obyvatelia budú na vstup do vnútorných reštaurácií potrebovať negatívny výsledok PCR testu, ktorý je výrazne drahší než bežný antigénový test. Opatrenia obmedzujúce prístup plne nezaočkovaných ľudí - ako aj tých, ktorí ešte neprekonali covid - do niektorých zariadení a na určité podujatia, zaviedli od soboty aj úrady v Bavorsku, a to v oblastiach s najhoršou epidemickou situáciou.V krajine pribudlo za uplynulý deň 39.676 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najviac od začiatku pandémie. Na ochorenie COVID-19 zomrelo ďalších 236 ľudí.