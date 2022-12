V Berlíne vydražili Kandinského akvarel ukradnutý pred rokmi v Poľsku

Berlín 2. decembra (TASR) - Obraz ukradnutý z Národného múzea vo Varšave predali v aukčnej sieni v Berlíne aj napriek požiadavkám Poľska, aby bol akvarel Vasilija Kandinského z aukcie stiahnutý. Dielo sa napokon predalo za 310.000 eur. Podľa agentúry PAP to potvrdilo poľské veľvyslanectvo v Berlíne.



Marcin Król, poľský konzul v Berlíne, ktorý bol prítomný na aukcii, predtým uviedol, že Kandinského obraz bol zaradený do databázy odcudzených umeleckých diel zostavovanej medzinárodnou policajnou organizáciou Interpol.



Obraz bol ukradnutý z Národného múzea vo Varšave 14. júna 1984. Múzeum ho kúpilo v roku 1982.



Z údajov, ktoré záujemcom o akvarel poskytol aukčný dom Grisebach, kde sa aukcia konala, pritom jasne vyplýva, že obraz bol súčasťou poľskej verejnej zbierky a že mal pečiatku svedčiacu o tom, že pochádza z Národného múzea vo Varšave.



Poľské ministerstvo kultúry požiadalo aukčný dom Grisebach, aby obraz v Poľsku známy pod názvom "Kompozycja" stiahol z dražby, ten sa rozhodol pokračovať v predaji napriek tomu, že Poľsko poslalo do Nemecka všetky doklady potvrdzujúce pôvod diela.



Wassily Kandinsky (1866-1944), známy aj pod menom Vasilij Kandinskij, bol umelec ruského pôvodu, ktorý bol jedným z prvých tvorcov čistej abstrakcie v modernom maliarstve. Po úspešných avantgardných výstavách založil vplyvnú mníchovskú skupinu Der Blaue Reiter (Modrý jazdec).