V Berlíne začal súdny proces s mužmi podozrivými z napojenia na Hamas

Berlín 25. februára (TASR) - V Berlíne sa v utorok začal súdny proces so štyrmi mužmi obvinenými zo skladovania zbraní na potenciálne útoky v Európe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Polícia ich zadržala v decembri 2023, niekoľko týždňov po vypuknutí vojny medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy. Ide o dvoch mužov vo veku 46 a 41 rokov narodených v Libanone, 34-ročného egyptského štátneho príslušníka a tiež 57-ročného holandského štátneho príslušníka.



Muži sú obvinení z členstva v teroristickej organizácii a z vytvorenia skladov zbraní v Európe, ktoré mali byť určené na potenciálne útoky proti izraelským či americkým cieľom. Podľa prokuratúry sa mali zbrane použiť napríklad pri útoku na izraelské veľvyslanectvo v Berlíne, či na americkú vojenskú základňu Ramstein v západnom Nemecku.



Prokuratúra tvrdí, že 41-ročný obvinený, ktorý viedol reštauráciu v Berlíne, v roku 2019 odcestoval do Bulharska, aby na tajnom mieste zakopal debnu plnú zbraní. Jej polohu následne zdieľal s Hamasom. V roku 2023 pricestoval do krajiny, aby debnu skontroloval. Muž je tiež podozrivý z toho, že v roku 2019 priviezol do Nemecka zbraň z ďalšieho skladu, ktorý je lokalizovaný v Dánsku, píše AFP.



Údajní členovia "bunky" napojenej na Hamas sú obvinení aj z pokusu o presun zbraní z Poľska, hoci sa im ich napriek opakovaným pokusom nepodarilo nájsť.



Všetky osoby zadržala polícia v Berlíne, 34-ročného muža zatkli v Rotterdame na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Očakáva sa, že súdny proces, ktorý prebieha za prísnych bezpečnostných podmienok, potrvá do decembra.