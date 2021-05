V Berlíne zadržali 240 protestujúcich, zranilo sa cez 30 policajtov

Berlín 2. mája (TASR) - Polícia nemeckej metropoly Berlín v nedeľu odsúdila "neakceptovateľné" násilie počas prvomájových demonštrácií, počas ktorých protestujúci hádzali do policajtov kamene či sklenené fľaše a zapaľovali odpadkové koše a drevené palety. Zadržaných bolo počas soboty podľa miestnej polície zhruba 240 osôb, informovala agentúra AFP.



Kým sa podarilo protest rozohnať, utrpelo zranenia vyše 30 policajtov. "Násilie počas demonštrácií je absolútne neprijateľné," vyhlásila šéfka berlínskej polície Barbara Slowiková. Dodala, že situácia sa síce vyhrotila, no podarilo sa ju rýchlo dostať pod kontrolu.



Na prvomájových protestoch v Berlíne sa zúčastnilo dovedna vyše 30.000 ľudí z rôznych politických táborov. Väčšina z demonštrácii mala pokojný priebeh, no situácia sa vyostrila podvečer, keď polícia členov krajnej ľavice vyčlenila z davu ľudí, pretože nedodržiavali protipandemické opatrenia. Išlo o súčasť pochode s účasťou tisícok ľudí demonštrujúcich proti rasizmu, kapitalizmu a narastajúcim cenám prenájmov v hlavnom meste.



Na poriadok počas protestov v Berlíne dohliadalo v sobotu približne 5600 policajtov.