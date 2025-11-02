< sekcia Zahraničie
V Berlíne zadržali muža údajne plánujúceho útok
Pri zásahu zaistili aj materiál, ktorý je možné použiť na výrobu výbušnín.
Autor TASR
Berlín 2. novembra (TASR) – Nemecká polícia zadržala v sobotu v Berlíne muža, ktorý údajne plánoval džihádisticky motivovaný útok. Obvinený je z prípravy závažného trestného činu ohrozujúceho štát, uviedol v nedeľu hovorca prokuratúry v hlavnom meste. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a denníka Bild.
Zadržaného predvedú popoludní pred sudcu, ktorý rozhodne o jeho väzbe. Podrobnosti o cieli útoku nie sú známe, podľa Bildu k nemu malo dôjsť v Berlíne, kde muž údajne využíval tri miesta pobytu. Zdroje denníka uviedli, že zadržaným je Sýrčan Abdalla R.
Na zadržaní na pokyn berlínskej prokuratúry sa v sobotu v mestskej časti Neukölln podieľala aj policajná špeciálna jednotka, pretože sa predpokladalo, že tento muž je veľmi nebezpečný. Pri zásahu zaistili aj materiál, ktorý je možné použiť na výrobu výbušnín.
