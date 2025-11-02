Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
< sekcia Zahraničie

V Berlíne zadržali muža údajne plánujúceho útok

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Pri zásahu zaistili aj materiál, ktorý je možné použiť na výrobu výbušnín.

Autor TASR
Berlín 2. novembra (TASR) – Nemecká polícia zadržala v sobotu v Berlíne muža, ktorý údajne plánoval džihádisticky motivovaný útok. Obvinený je z prípravy závažného trestného činu ohrozujúceho štát, uviedol v nedeľu hovorca prokuratúry v hlavnom meste. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a denníka Bild.

Zadržaného predvedú popoludní pred sudcu, ktorý rozhodne o jeho väzbe. Podrobnosti o cieli útoku nie sú známe, podľa Bildu k nemu malo dôjsť v Berlíne, kde muž údajne využíval tri miesta pobytu. Zdroje denníka uviedli, že zadržaným je Sýrčan Abdalla R.

Na zadržaní na pokyn berlínskej prokuratúry sa v sobotu v mestskej časti Neukölln podieľala aj policajná špeciálna jednotka, pretože sa predpokladalo, že tento muž je veľmi nebezpečný. Pri zásahu zaistili aj materiál, ktorý je možné použiť na výrobu výbušnín.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne