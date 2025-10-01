< sekcia Zahraničie
V Berlíne pravdepodobne zatkli troch členov Hamasu chystajúcich útoky
Podľa informácií týždenníka Der Spiegel boli muži zadržaní v stredu pri dodávke zbraní.
Autor TASR
Karlsruhe/Berlín 1. októbra (TASR) — Polícia v Berlíne zatkla na príkaz Spolkovej prokuratúry troch predpokladaných členov palestínskej militantnej organizácie Hamas, ktorí si údajne zaobstarali zbrane na možné útoky na izraelské alebo židovské inštitúcie v Nemecku. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA a týždenník Der Spiegel.
Podľa informácií týždenníka Der Spiegel boli muži zadržaní v stredu pri dodávke zbraní. Policajti zaistili funkčné zbrane vrátane pištole Glock, útočnej pušky AK-47 a niekoľkých stoviek nábojov, ktoré skúmajú forenzní experti.
Zadržanými sú 36-ročný Nemec libanonského pôvodu, 43-ročný muž narodený v Libanone neznámej národnosti a 44-ročný Nemec sýrskeho pôvodu. Hamas ich podľa prokuratúry poveril, aby v Nemecku zaobstarali zbrane a strelivo na útoky na židovské a izraelské ciele.
Spiegel tiež uviedol, že krátko po razii v Berlíne boli vykonané prehliadky aj na dvoch miestach v Severnom Porýní-Vestfálsku - v Lipsku a Oberhausene.
Spolková prokuratúra obvinila trojicu z členstva v zahraničnej teroristickej organizácii a z prípravy závažných násilných činov ohrozujúcich štát. Zároveň vo štvrtok požiada Spolkový súdny dvor o vydanie zatykačov na podozrivých.
Nejde o prvé zatknutia predpokladaných členov Hamasu na príkaz Spolkovej prokuratúry. Napríklad v decembri 2023 boli na jej podnet zatknutí traja muži v Berlíne a jeden v Rotterdame, ktorí údajne roky pôsobili ako zahraniční operatívci Hamasu, kde zastávali dôležité pozície s priamymi väzbami na vodcov jeho vojenského krídla. Proces s týmito podozrivými stále prebieha.
