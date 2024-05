V berlínskej vládnej štvrti sa začali oslavy 75. výročia ústavy

Berlín 24. mája (TASR) - V nemeckom hlavnom meste Berlín sa v piatok začali trojdňové oslavy 75. výročia ústavy krajiny - Základného zákona (Grundgesetz). Dokument vstúpil do platnosti v "Západnom Nemecku" 23. mája 1949, čo je zároveň dátumom založenia bývalej Nemeckej spolkovej republiky (NSR). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Tzv. "festival demokracie" sa koná vo vládnej štvrti, kde na úvod podujatia vystúpili s prejavom viacerí poprední nemeckí politici vrátane spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera či spolkového kancelára Olafa Scholza.



Na brehu rieky Spréva boli postavené menšie i väčšie stany. Do nedele sa tam budú prezentovať humanitárne organizácie, odborové zväzy a neziskové inštitúcie. Spolková vláda je zastúpená väčšími tribúnami, ktoré poskytujú informácie o jej činnosti.



Ministerstvo vnútra pripravilo stolný futbal, zatiaľ čo ministerstvo financií ponúka koleso šťastia, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom dozvedieť sa viac o inflácii. Medzi atrakciami sú bezplatné koktaily v národných farbách krajiny - čiernej, červenej a zlatej -, ako aj zmrzlina vo farbách vlajky EÚ.



Steinmeier ešte vo štvrtok označil Základný zákon za "základ pre zabezpečenie toho, aby sloboda, demokracia a spravodlivosť určovali spolužitie" v Nemecku. Podľa jeho slov bola ústava "veľkým darom" pre krajinu po tyranii nacistického režimu.



"Je to dar, ktorý si musíme nielen pripomínať, ale ktorý si musíme vážiť, zachovávať a brániť v každodennom živote republiky," vyhlásil. Steinmeier pripomenul, že ide o jednu z najstarších ústav na svete, ktorá sa stala vzorom pre mnohé ďalšie ústavy.



Vyhlásenie ústavy pred 75 rokmi si v sobotu pripomenú aj v niekdajšom sídle západonemeckej vlády v meste Bonn v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.