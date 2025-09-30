< sekcia Zahraničie
V Betleheme narazil autom do ľudí. Izraelskí vojaci zastrelili muža
Izraelská armáda uviedla, že bezpečnostné sily „eliminovali teroristu, ktorý zaútočil vozidlom a pokúsil sa o útok nožom na mieste činu“.
Autor TASR
Tel Aviv/Betlehem 30. septembra (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky v utorok „eliminovali“ útočníka, ktorý vozidlom narazil do ľudí neďaleko Betlehema na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Pri zrážke utrpeli zranenia dve osoby. Informovala o tom izraelská armáda, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Izraelská zdravotná služba Magen David adom (Červený Dávidov štít - MDA) uviedla, že o 14.25 h (13.25 h SELČ) dostala hlásenie o útoku, ktorý sa odohral v blízkosti Betlehema.
„Urýchlene sme dorazili na miesto s početnými posilami. Zbadali sme dvoch tínedžerov, ktorých zrazilo vozidlo,“ uviedli vo vyhlásení záchranári MDA.
„Chlapec vo veku asi 15 rokov ležal na zemi takmer v bezvedomí. Druhý bol pri plnom vedomí,“ informovali a dodali, že tínedžeri utrpeli zranenia hlavy a končatín. Chlapcov následne previezli do nemocnice.
Izraelská armáda uviedla, že bezpečnostné sily „eliminovali teroristu, ktorý zaútočil vozidlom a pokúsil sa o útok nožom na mieste činu“.
Krátko nato palestínske ministerstvo zdravotníctva informovalo o smrti 32-ročného Mahdího Muhammada Awáda Díriju, ktorého podľa ministerstva na mieste zastrelili izraelskí vojaci. Ďalšie podrobnosti neuviedlo.
Izrael od roku 1967 postavil na Západnom brehu Jordánu, ktorý je podľa medzinárodného práva okupovaným územím, vyše 200 osád. V nich žije viac než 500.000 židovských osadníkov. Palestínčania považujú Západný breh za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy bol zaznamenaný nárast prípadov násilia na Západnom brehu Jordánu, kde izraelská armáda či tamojší osadníci zabili približne tisíc Palestínčanov. Obete na životoch hlási aj izraelská strana, podľa ktorej zahynulo počas izraelskej vojenskej operácie na okupovanom území niekoľko desiatok Izraelčanov.
