V Bielom dome sa diskutuje o udelení milostí Trumpovým odporcom

Washington 6. decembra (TASR) — Blízki poradcovia prezidenta USA Joea Bidena údajne diskutujú o tom, či by bolo možné preventívne udeliť milosť tým súčasným i bývalým verejným činiteľom, ktorí by mohli byť terčom útokov nastupujúcej administratívy republikána Donalda Trumpa. Predstavitelia Bieleho domu zvažujú aj to, aký signál by takéto milosti vyslali smerom k verejnosti Napísala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na informované zdroje, informuje TASR.



Biden o týchto diskusiách vie, ale nezúčastňuje sa na nich, spresnil jeden z vysoko postavených predstaviteľov Bieleho domu. Rozhodnutie v tejto veci bude však na Bidenovi.



Diskusie na túto tému sa zintenzívnili po tom, ako Biden minulú nedeľu udelil milosť svojmu synovi Hunterovi, aj keď predtým tvrdil, že tak neurobí.



Ľudí z Bidenovej administratívy znepokojila okrem iných nominácia Kasha Patela na post riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Patel je známy tým, že svojho času prisľúbil odplatu kritikom novozvoleného prezidenta.



Medzi kandidátmi na prípadné udelenie prezidentskej milosti sa uvádzajú bývalá republikánska poslankyňa Liz Cheneyová, ktorá je Trumpovou veľkou kritičkou, Anthony Fauci, ktorý pomáhal koordinovať reakciu Bidenovej administratívy na pandémiu vyvolanú chorobou COVID-19, kalifornský senátor Adam Schiff, ktorý inicioval prvý pokus o ústavnú obžalobu na Trumpa, či generál vo výslužbe Mark Milley, bývalý predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády, uviedol zdroj.



"Otázkou teraz je, či títo ľudia vôbec majú záujem byť omilostení," doplnil jeden zo zdrojov.



Hovorkyňa Bieleho domu sa k týmto medializovaným správam odmietla vyjadriť. Ako prvý s nimi prišiel web Politico.



Reuters podotkol, že ústava USA dáva prezidentovi široké právomoci na udeľovanie milostí, ale preventívne omilostenie - za trestné činy, za ktoré ešte nepadlo obvinenie - je v podstate nevyskúšanou praxou.