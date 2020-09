V Bielom dome sa začali rozhovory medzi Srbskom a Kosovom

Washington 3. septembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič a kosovský premiér Avdullah Hoti otvorili vo štvrtok v Bielom dome rozhovory o vzájomných hospodárskych vzťahoch. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa dúfa, že tento krok môže viesť k zlepšeniu vzťahov medzi oboma stranami, informovala agentúra AFP.



"USA sú pripravené uľahčiť ekonomickú normalizáciu," uviedol poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Robert O'Brien.



Počas dvoch dní rokovaní sprostredkovaných Trumpovým osobitným poradcom Richardom Grenellom by podľa Washingtonu mohli obe strany dokončiť návrhy na otvorenie cestného, železničného a leteckého spojenia. Grenell tvrdí, že by to mohlo podporiť ekonomiky oboch strán.



"Naše očakávania sú mimoriadne pozitívne... Verím, že dohoda, ktorá sa dá dnes dosiahnuť v oblasti hospodárskej spolupráce, je krokom ku konečnej normalizácii vzťahov so Srbskom a samotnému vzájomnému uznaniu," uviedol Hoti pred rokovaniami.



"Urobíme maximum, aby sme dosiahli kompromis v dôležitých ekonomických otázkach... Chceme mier, chceme stabilitu, chceme pokrok v Belehrade, Prištine a v celom našom regióne," uviedol Vučič.



Pôvodne sa toto stretnutie malo konať 27. júna, kosovský premiér však svoju plánovanú návštevu zrušil po tom, čo kosovského prezidenta Hashima Thaciho a deviatich ďalších bývalých separatistických bojovníkov obžaloval haagsky osobitný súd pre Kosovo (KSC & SPO) z celej škály vojnových zločinov spáchaných v 90. rokoch 20. storočia počas vojnového konfliktu so Srbskom.



Thaci je obžalovaný zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vrátane takmer 100 vrážd, spresnil tento špecializovaný súd so sídlom v Haagu, vyšetrujúci zločiny proti etnickým Srbom počas vojny Kosova za nezávislosť v rokoch 1998-99 so Srbskom.



Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, ktorú však Srbsko odvtedy neuznáva podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska.