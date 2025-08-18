< sekcia Zahraničie
V Bielom dome sa začalo rokovanie Trumpa s európskymi lídrami

Autor TASR,aktualizované
Washington 18. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump po schôdzke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome rokuje o vojne na Ukrajine aj s lídrami európskych krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Po rokovaní Trumpa a Zelenského lídri absolvovali spoločné fotografovanie a následne sa začalo rokovanie. Americký prezident v Bielom dome privítal francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera, nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza, taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú, generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú.
Trump na začiatok rokovania uviedol, že v pondelok telefonicky hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a po stretnutí s lídrami európskych krajín mu opäť zavolá.
„Potom zorganizujeme trojstranné (stretnutie) a uvidíme, či to dokážeme dotiahnuť do konca a uzavrieť túto záležitosť,“ povedal americký prezident.
Okrem toho uviedol, že piatkový summit s ruským prezidentom na Aljaške posilnil jeho presvedčenie, že mier je „na dosah“. Objasnil, že Putin súhlasil s bezpečnostnými zárukami Západu pre Ukrajinu. Podľa Trumpa ide o jeden z kľúčových bodov, o ktorom budú lídri v Bielom dome diskutovať.
Trump by podľa svojich slov uprednostnil okamžité prímerie na Ukrajine, avšak stanica BBC informuje, že americký prezident následne vyjadril pochybnosti, či by to vôbec bolo možné. „Všetci by sme, samozrejme, uprednostnili okamžité prímerie, kým pracujeme na trvalom mieri, a možno by sa niečo také mohlo stať. Zatiaľ sa to však nedeje,“ povedal Trump.
Okrem toho spomenul aj možnú výmenu zajatcov medzi Ukrajinou a Ruskom. „Viem, že je tam viac ako tisíc zajatcov, a viem, že ich plánujú prepustiť,“ uviedol o Ukrajincoch zadržiavaných v Rusku. „Možno ich prepustia veľmi skoro - hneď,“ dodal.
Ukrajinský prezident Zelenskyj o stretnutí s Trumpom povedal, že bolo „konštruktívne, konkrétne“ a išlo o veľmi dobrý rozhovor.
