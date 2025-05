V bieloruskej kolónii zomrel 61-ročný politický väzeň

Minsk 22. mája (TASR) - V bieloruskom väzení zomrel 61-ročný politický väzeň Vaľancin Štermer. Odsúdený bol v októbri 2023 za urážku bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a kritiku ruskej invázie na Ukrajinu. Päťročný trest si odpykával v kolónii v meste Šklov na východe Bieloruska. O jeho úmrtí informovala vo štvrtok ľudskoprávna organizácia Viasna, píše TASR podľa agentúry AP.



Presný dátum ani okolnosti Štermerovho úmrtia neboli bezprostredne známe. Tento podnikateľ bol okrem odsúdenia pre uvedené činy v Bielorusku zaradený aj na zoznam „extrémistov“ a „teroristov“, v dôsledku čoho mal vo väzení, ako píše AP, obzvlášť drsné podmienky.



Štermer bol podľa Viasny už ôsmym politickým väzňom, ktorý zomrel vo väzbe od roku 2020, keď v krajine vypukli masové protesty, ktoré vláda tvrdo potlačila a tisíce ľudí uväznila. Viasna uvádza, že v súčasnosti je v Bielorusku vo väzení takmer 1200 ľudí označených za politických väzňov vrátane zakladateľa tejto ľudskoprávnej organizácie a nositeľa Nobelovej ceny za mier Alesa Biaľackého.



V Bielorusku nedávno prepustili viacero politických väzňov vrátane niekoľkých občanov USA, čo niektorí pozorovatelia považovali za Lukašenkov pokus o nápravu vzťahov so Západom. Viacerých ďalších však ďalej ponechali za mrežami.



Kolónia, v ktorej zomrel Štermer, je známa svojimi krutými podmienkami. Ľudskoprávni aktivisti navyše tvrdia, že Štermer pred tým, než ho tam poslali, utrpel mŕtvicu. Aj tak ho však umiestnili do väzenskej cely. Podľa aktivistov mal ťažkosti s rozprávaním, chôdzou a pri páde si poranil ruku, no počas uväznenia mu nebola poskytnutá žiadna lekárska pomoc. V rovnakej väznici zomrel ešte v roku 2021 aj iný politický väzeň Vitold Ašurok, pripomína AP.



Podľa expertov z OSN je v Bielorusku momentálne najmenej sedem politických väzňov so zdravotným postihnutím a ďalších 78, ktorí trpia chronickými a vážnymi ochoreniami. Experti vo svojej májovej správe vyjadrili v súvislosti s týmto stavom hlboké znepokojenie. Obzvlášť poukázali na prípad 43-ročnej Viktorije Kulšaovej, ktorá bola odsúdená za účasť na protestoch a od konca apríla drží hladovku.



Lukašenko je v Bielorusku pri moci viac než 30 rokov. Po tom, čo bol v roku 2020 vyhlásený za víťaza prezidentských volieb - doma i v zahraničí vnímaných ako zmanipulované -, vypukli v krajine masové protesty. Bezpečnostné zložky ich brutálne potlačili, pričom zadržali vyše 65.000 ľudí. Mnohí príslušníci opozície skončili vo väzení, alebo z krajiny ušli, ako tisíce ďalších Bielorusov.