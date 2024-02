V bieloruskom väzení zomrel ďalší politický aktivista a novinár

Minsk 20. februára (TASR) - V bieloruskom väzení zomrel 64-ročný politický aktivista a novinár Igor Lednik, ktorý bol odsúdený za "hanobenie" prezidenta Alexandra Lukašenka. Oznámila to v utorok Bieloruská sociálnodemokratická strana (BSDH), ktorej bol kedysi členom. Informáciu medzičasom potvrdila aj mimovládna ľudskoprávna organizácia Viasna, uvádza agentúra AFP.



"Igor Lednik, bývalý člen Bieloruskej sociálnodemokratickej strany, aktivista a novinár, zomrel vo väzení vo veku 64 rokov," uviedla BSDH v príspevku na platforme Telegram.



Lednika zadržali v roku 2022, následne ho odsúdili na trojročné väzenie za "hanobenie" Lukašenka, ktorého sa mal dopustiť v novinách spriaznených s BSDH. Vo väzení sa potom jeho zdravotný stav podľa vyhlásenia tejto strany "výrazne zhoršil".



Lednik mal problémy so srdcom a podstúpil operáciu tráviaceho traktu. BSDH však nepriblížila, či niektoré z uvedeného bolo príčinou jeho smrti a nezverejnila ani jej presný dátum.



Sviatlana Cichanovská, líderka bieloruskej opozície žijúca v exile, označila Lednikovu smrť za nespravodlivú a "neuveriteľnú tragédiu", pričom z nej obvinila Lukašenkov režim. "Režim zabíja vo väzení Bielorusov, ktorí chceli zmeniť život vo svojej krajine k lepšiemu," napísala na Telegrame.



Informovala tiež, že "v hrozných podmienkach" a so zdravotnými problémami je v Bielorusku aktuálne väznených ďalších desať politických väzňov. "Musíme spojiť svoje sily, aby sme ich čo najskôr oslobodili," uviedla.



V januári zomrel na zápal pľúc v bieloruskej trestaneckej kolónii ďalší opozičný predstaviteľ Vadzim Chrasko, pričom ľudskoprávni aktivisti uvádzali, že vo väzení mu neposkytli nevyhnutú lekársku starostlivosť.



Lukašenko je v Bielorusku pri moci od roku 1994. Jeho víťazstvo v prezidentských voľbách v roku 2020 vyvolalo nevídané masové protesty. Podľa bieloruskej opozície a Západu boli totiž voľby sfalšované. Bieloruské úrady následne uväznili tisíce demonštrantov, pričom s mnohými z nich vo väzbe zle zaobchádzali a mučili ich. Voči odporcom režimu zasahujú aj naďalej. Podľa Viasny je v tejto krajiny momentálne za mrežami vyše 1400 politických väzňov.



Naposledy v januári zadržali alebo vypočúvali bieloruské bezpečnostné sily vyše 150 ľudí. Pri zásahoch, ktoré Západ ostro odsúdil, sa zamerali na rodiny politických väzňov a ľudí nedávno prepustených z výkonu trestu. K januárovým raziám zároveň došlo krátko pre februárovými parlamentnými voľbami, v ktorých ako píše AFP nemá šancu nijaká naozajstná opozícia.