V Bielorusku bolo zadržaných vyše 900 ľudí a pribúdajú ďalší

Minsk 15. novembra (TASR) - Bieloruské centrum pre ľudské práva Viasna eviduje už viac ako 900 ľudí zadržaných počas nedeľných protestov v rôznych mestách krajiny. Väčšina zadržaní však pripadá na hlavné mesto Minsk, informovala agentúra Interfax.



Bieloruské ministerstvo vnútra medzičasom potvrdilo, že na týchto úradmi nepovolených zhromaždeniach došlo k zadržaniam aj k použitiu tzv. špeciálnych policajných prostriedkov na rozohnanie davu.



Podľa spravodajského servera TUT.by bezpečnostné zložky už tretiu nedeľu po sebe zasahovali proti demonštrantom mimoriadne brutálnym spôsobom.



Agentúra Interfax uviedla, že dnešná protestná akcia v Minsku bola, pokiaľ ide o počet účastníkov, jednou z najmenších. Podľa pozorovateľov, na ktorých sa agentúra odvolala, demonštrantov bolo okolo 10.000, pričom sa im nepodarilo zhromaždiť do veľkej kolóny.



Pozorovatelia však poukázali na vysoký počet zadržaných, pričom podľa centra Viasna prichádzajú stále nové správy s menami ďalších zadržaných.



Nedeľňajšie zhromaždenia ich organizátori nazvali Pochod odvážnych a konali sa pod mottom "Idem von".



Ide o posledné slová, ktoré v stredu do domového četu napísal aktivista Raman Bandarenka. Krátko na to na dvore bytového domu brutálne zbili a potom odviezli neznámi maskovaní muži. Asi 1,5 hodiny po tomto incidente Bandarenku priviezli s ťažkými zraneniami do nemocnice, kde ho lekári operovali. Vo štvrtok však následkom zranení podľahol.



Podľa dostupných správ najviac ľudí bolo zadržaných práve vo dvore, známom aj ako Námestie zmien, kde sa spomínaný incident odohral.



Demonštranti tam pritom boli pokojní, rytmicky tlieskali a skandovali "Prestaňte zabíjať" či "Kto zabil Ramana?". Polícia ich však rozohnala a potom pátrala po účastníkoch zhromaždeniach aj v bytoch v okolitých domoch.



Následne tam prišli zamestnanci technických služieb a začali odstraňovať kvety, sviečky a plagáty, ktoré tam ľudia priniesli, aby si uctili pamiatku na smrť dobitého Bandarenku.



Spravodajský portál TUT.by s odvolaním sa na očitých svedkov napísal, že odstraňovanie kvetov, sviečok i červených a bielych stužiek z plota fotografoval neznámy muž v civile. Na dvore boli v tom čase ešte stále bezpečnostné zložky.



Tlačový tajomník bieloruskej pravoslávnej cirkvi Sergij Lepin vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Facebook ostro odsúdil zničenie tohto i ďalších ľuďmi spontánne vytvorených pietnych miest a pomníčkov na počesť Bandarenku a označil ho za hanobenie pamiatky zomrelého i škodoradostný výsmech ľudí.



Mohutné protesty v Bielorusku vypukli po vyhlásení výsledkov prezidentských volieb, ktoré sa konali 9. augusta a ktoré podľa ústrednej volebnej komisie vyhral Alexandr Lukašenko.



Protesty proti jeho režimu majú rôznu formu - od akcií skupiniek ľudí cez vytváranie ľudských reťazí pozdĺž ciest po už tradičné veľké nedeľné pochody a demonštrácie - a trvajú už 99 dní.