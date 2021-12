Bielorusko vyhlásilo stanicu Rádio Sloboda za extrémistickú

Minsk 3. decembra (TASR) - Oficiálny kanál bieloruskej redakcie stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) na sociálnej sieti Telegram a jej ďalšie kontá na sociálnych médiách sú od piatku v Bielorusku označené za extrémistické. O ich zaradení do zoznamu médií šíriacich extrémizmus rozhodol v piatok bieloruský súd, a to na základe informácií, ktoré poskytlo Hlavné riaditeľstvo pre boj proti organizovanému zločinu a korupcii (GUBOPiK).



GUBOPiK vo svojom stanovisku uviedol, že každému, kto sa prihlási na odber kanálov alebo iných médií označených ako "extrémistické", môže hroziť väzenie alebo iné sankcie, ako napríklad pokuty.



Stanica RFE/RL konštatovala, že ide o ďalší zo série pokračujúcich zásahov proti nezávislým médiám a občianskej spoločnosti v Bielorusku.



Úrady v Bielorusku vyhlásili za extrémistické už stovky kanálov na sieti Telegram, stovky blogov a diskusných fór. Táto prax sa výrazne zintenzívnila po tom, ako krajinu zachvátili masové protesty v reakcii na prezidentské voľby z augusta roku 2020, o ktorých autoritársky vládca Alexandr Lukašenko tvrdí, že ich vyhral. Podľa opozície však bolo hlasovanie zmanipulované, pripomenula stanica RFE/RL.



V reakcii na protesty vláda tvrdo zasiahla proti prodemokratickému hnutiu, zatkla tisíce ľudí a donútila väčšinu popredných predstaviteľov opozície, aby odišli do exilu. Objavili sa aj dôveryhodné správy o mučení a zlom zaobchádzaní so zadržanými.



Protesty proti režimu v Bielorusku a proti výsledkom volieb boli brutálne potlačené bezpečnostnými zložkami, pričom si vyžiadali aj obete na životoch.



Webová stránka bieloruskej redakcie RFE/RL je v Bielorusku zablokovaná od 21. augusta 2020, pričom akreditácia všetkých miestnych novinárov pracujúcich pre zahraničné médiá, vrátane RFE/RL, bola bieloruskými úradmi zrušená v októbri 2020.