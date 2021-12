V Bielorusku obvinená Ruska Sapegová požiadala Lukašenka o milosť

Bezpečnostná služba za pomoci psa kontroluje batožinu cestujúcich lietadla spoločnosti Ryanair s registračným číslom SP-RSM, v ktorom cestoval aj bývalý šéfredaktor bieloruského opozičného spravodajského portálu Nexta Raman Pratasevič, na letisku v Minsku 23. mája 2021. Foto: TASR/AP

Minsk 21. decembra (TASR) - Ruská občianka Sofja Sapegová, ktorá je v Bielorusku obvinená z podnecovania nenávisti, požiadala o milosť.V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy to v utorok uviedol jej nevlastný otec Sergej Dudič, ktorý dodal, že mladá žena svoju žiadosť adresovala Západom neuznanému bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi.Spravodajský web Meduza.io poznamenal, že rozhodnutie o udelení milosti môže byť prijaté až po vynesení rozsudku súdom.Sapegová bola zadržaná v máji spolu s bývalým šéfredaktorom opozičného spravodajského on-line kanála Nexta Ramanom Pratasevičom po vynútenom presmerovaní a pristátí lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku – údajne pre vyhrážky o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Let pôvodne smeroval z Atén do Vilniusu.Pratasevič je spoluzakladateľom spravodajského webu NEXTA a bol šéfredaktorom infowebu Bieloruský mozog, ktoré fungovali na platforme Telegram a sú úradmi v Bielorusku považované za extrémistické.Pratasevič (26) je bieloruským občanom a čelí obvineniam súvisiacim s vlnou protestov, ktoré v Bielorusku vypukli po sporných, zrejme zmanipulovaných prezidentských voľbách z augusta 2020. Hrozí mu 15 rokov väzenia.Obaja mladí ľudia boli najprv vo vyšetrovacej väznici, potom boli prepustení do domáceho väzenia, dodal Interfax.Bieloruský Vyšetrovací výbor začiatkom decembra vzniesol voči Sapegovej obvinenie za podnecovanie k nenávisti. Ak súd uzná jej vinu, hrozí jej šesť rokov väzenia.Ako svojho času poznamenala britská stanica BBC, ide o minimálny trest, keď sa vezme do úvahy, že Sapegová uzavrela predbežnú dohodu s vyšetrovateľmi.Sapegová podľa nevlastného otcaPortál Meduza.io pripomenul, že krátko po zadržaní mladého páru v Minsku Lukašenko označil ruskú občianku Sapegovú za, hoci ešte nebola ani oficiálne obvinená.Sapegovú (23) obvinila prokuratúra z podnecovania nenávisti za to, že na sociálnej sieti spravovala kanál, ktorý zverejňoval osobné údaje príslušníkov bieloruských bezpečnostných síl zasahujúcich proti prodemokratickému hnutiu, aktivistom a nezávislým médiám v BieloruskuKauzy Sapegovej sa týka aj vyjadrenie hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, ktorý na margo Rusov zadržaných v Bielorusku ubezpečil, že sa robí. Dodal, že príslušné orgány Ruska a Bieloruska vedú o tejto záležitosti