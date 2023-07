V Bielorusku odsúdili novinára a právničku na šesť rokov väzenia

Moskva 26. júla (TASR) - Na šesť rokov väzenia odsúdili v stredu v Bielorusku známeho novinára aj právničku, ktorá obhajovala politických väzňov. Oznámila to Bieloruská asociácia novinárov (BAŽ), píše agentúra AFP.



Novinár Pavel Mažejka a právnička Julija Jurgilevičová boli uznaní vinnými z napomáhania v "extrémistickej činnosti".



Jurgilevičová bola konkrétne obvinená z toho, že poskytla Mažejkovi informácie o súdnom procese s bieloruským umelcom a politickým väzňom Alesom Puškinom, ktoré tento novinár následne zverejnil na spravodajskom webe Belsat.



Puškin bol v marci 2021 odsúdený na päťročné väzenie, a to za údajné podnecovanie nenávisti a zneváženie štátnych symbolov. Začiatkom júla zomrel vo väzení vo veku 57 rokov. Dôvod jeho úmrtia nie je známy. Podľa dostupných informácií netrpel nijakým ochorením.



Televízny kanál Belsat, ktorý je financovaný z Poľska a vysiela do Bieloruska, považuje bieloruská vláda za "extrémistické médium", pričom v roku 2021 ho v tejto krajine postavili mimo zákon. Viacerých jeho novinárov následne odsúdili na vysoké tresty odňatia slobody.



Mažejku a Jurgilevičovú zadržali vlani v auguste - po návrate do vlasti - a od vtedy boli vo väzbe. Pred súdom odmietli vypovedať.



Mažejka je v Bielorusku známou osobnosťou, uvádza agentúra AP. V roku 2002 bol odsúdený na dva roky väzenia za "ohováranie prezidenta". V roku 2006 bol tiež hovorcom opozičného bieloruského lídra Aľaksandra Milinkeviča, ktorý kandidoval za prezidenta. Neskôr pracoval v Bielorusku aj Poľsku pre popredné nezávislé spravodajské stanice a bol tiež výkonným riaditeľom zmieneného Belsatu.



AFP pripomína, že bieloruský líder Alexandr Lukašenko, ktorý je pri moci v tejto postsovietskej krajine už takmer tri desaťročia, zintenzívnil po svojom spornom znovuzvolení do úradu v roku 2020 represie voči kritikom svojho režimu. Mnohých uväznil alebo prinútil odísť z krajiny do exilu.



Bieloruská ľudskoprávna skupina Viasna tvrdí, že v krajine je momentálne zadržiavaných takmer 1500 politických väzňov.