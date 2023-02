V Bielorusku odsúdili novinára Poczobuta na 8 rokov, Poľsko protestuje

Minsk/Varšava 8. februára (TASR) - V Bielorusku v stredu odsúdili poľsko-bieloruského novinára Andrzeja Poczobuta, ktorý kriticky informoval o režime prezidenta Alexandra Lukašenka, na osem rokov väzenia. Oznámila to miestna ľudskoprávna organizácia Viasna, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



"Sudca Dmitrij Bubenčik uznal Poczobuta za vinného a odsúdil ho na osem rokov v trestaneckej kolónii so sprísneným režimom," napísala Viasna na svojej webovej stránke. Vinný je z účasti na "činoch poškodzujúcich národnú bezpečnosť" a "z podnecovania nenávisti".



Poľsko verdikt odsúdilo ako nespravodlivý. Vyniesol ho okresný súd v bieloruskom meste Grodno.



"Odsudzujeme nespravodlivý verdikt udelený súdom autoritárskej krajiny," uviedol v tvíte hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Lukasz Jasina. Označil Poczobuta za "poľského a bieloruského vlastenca". Dodal, že "Poľsko stojí a bude ďalej stáť za Poczobutom".



V Bielorusku známy novinár je dlhoročným dopisovateľom poľského denníka Gazeta Wyborcza a aj aktivistom za práva poľskej menšiny v Bielorusku. Pred zadržaním pracoval pre Zväz Poliakov v Bielorusku (ZPB), ktorý bieloruské úrady postavili mimo zákona, píše agentúra PAP.



Zatkli ho v marci 2021 pre obvinenia z "podnecovania nenávisti proti náboženským základom a národným záujmom (krajiny) a z ospravedlňovania nacizmu". Súdny proces prebiehajúci za zatvorenými dverami sa začal 16. januára.



Poczobut je medzinárodne uznaný ako politický väzeň. Poľsko a ďalšie krajiny opakovane vyzývajú na jeho prepustenie.



Verdikt bol vynesený v čase, keď bieloruský režim podľa opozičných skupín sprísňuje kontrolu nad krajinou a robí to cez masové zatýkania a čistky.