V Bielorusku odsúdili v neprítomnosti 20 politických analytikov

Minsk 2. júla (TASR) - Dovedna 20 politických analytikov odsúdili v Bielorusku v neprítomnosti na desať- a viacročné tresty odňatia slobody po tom, ako ich usvedčili zo sprisahania s cieľom zvrhnúť tamojšiu vládu a z účasti v extrémistickej skupine. Všetci odsúdení žijú v zahraničí, za mrežami by však mohli skončiť po prípadnom návrate do vlasti, uvádza v utorok agentúra AP.



Aľaksandr Dabravoľski, jeden z hlavných poradcov exilovej líderky bieloruskej opozície Sviatlany Cichanovskej, bol odsúdený na 11 a pol roka väzenia.



Tresty pre ostatných obžalovaných vrátane Cichanovskej hovorkyne Hanny Kasulinovej sa pohybovali v rozmedzí od 10 do 11 rokov väzenia.



Medzi odsúdenými figuruje aj Ryhor Astapeňa, ktorý je riaditeľom tzv. bieloruskej iniciatívy zriadenej v britskom politologickom inštitúte Chatham House, či výskumný pracovník na Štrasburskej univerzite Jauhen Kryžanovski. Odsúdená bola aj Kaciaryna Šmacinová, ktorá pôsobí na univerzite v americkom štáte Virgínia.



Bieloruské úrady začali prenasledovať oponentov autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka po rozsiahlych protestoch, ktoré vyvolali sporné prezidentské voľby z augusta 2020. Lukašenko v nich oficiálne zvíťazil a zaistil sa tak šieste funkčné obdobie v úrade. Opozícia aj Západ však voľby označili za zmanipulované.



Režim následné protesty tvrdo potlačil. Ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že počas vtedajších zásahov bolo zadržaných zhruba 35.000 ľudí, pričom za mrežami sú dodnes stvoky politických väzňov vrátane laureáta Nobelovej ceny za mier za rok 2022 Alesa Biaľackého, zakladateľa ľudskoprávnej organizácie Viasna.