V Bielorusku pokračujú protesty i zadržiavanie demonštrantov

Minsk 10. septembra (TASR) - Za účasť na úradmi nepovolených masových zhromaždeniach bolo v stredu v Bielorusku zadržaných 37 ľudí, pričom 26 z nich bude na svoj súdny proces čakať vo väzbe. Podľa agentúry TASS o tom vo štvrtok informovala tlačová služba bieloruského ministerstva vnútra.



V rôznych mestách Bieloruska aj vo štvrtok pokračovali akcie na podporu opozície a jej zadržiavaných aktivistov.



Jednou z nich bol aj protest baníka, ktorý sa vo štvrtok ráno, po skončení svojej zmeny v bani v meste Salihorsk pripútal k banskému zariadeniu a žiadal splnenie svojich požiadaviek.



Spravodajský portál TUT.by spresnil, že baník Juryj Korzun odmietol vyfárať, kým nebudú splnené jeho požiadavky. Žiadal najmä, aby vedenie spoločnosti prestalo so zastrašovaním zamestnancov a prepúšťaním tých, ktorí sú nespokojní. Chcel, úrady prestali s únosmi, prepustili zatknutých členov bieloruského štrajkového výboru a nepoužívali násilie proti demonštrantom. Domáhal sa i demisie prezidenta Alexandra Lukašenka.



Vedenie bane uviedlo, že baník porušil pravidlá bezpečnosti práce, banskí záchranári preto rozpílili reťaz spájajúcu putá a vyviedli ho z bane. Následne ho previezli do nemocnice. Keď sa vrátil do bane, jeho priepustka už bola deaktivovaná, takže predpokladá, že bol zo zamestnania prepustený.



Korzun podľa TUT.by hovorí, že tí zmenoví majstri a manažéri, ktorí k nemu zišli do bane, mu okrem iného povedali, že požiadavky, s ktorými prišiel, "môže splniť jeden človek, a ten sa na to nechystá".



Portál TUT.by tiež informoval, že súdy vo štvrtok vyniesli rozsudky nad viacerými študentmi, ktorí sa v uplynulých dňoch zúčastnili na masových zhromaždeniach proti Lukašenkovi alebo sa zapojili do rôznych foriem protestov, napr. aj do spievania piesní.



Pred súd vo štvrtok predstúpili aj členovia záchrannej služby jedného z obvodov v Minsku, ktorí boli obvinení za pomoc účastníkom protivládnych protestov, ktorí sa zadržaním políciou zachraňovali skokom do jazier.



Záchranári boli obvinení, lebo neposlúchli nariadenie polície a demonštrantov jej nevydali, ale previezli ich na lekárske ošetrenie. Prvý zo stíhaných záchranárov dostal od súdu ako trest pokutu vo výške 35-násobku minimálnej mzdy.



Na TUT.by sa napr. objavila aj fotografia schodov do vchodu jedného z bytových domov v Minsku, ktorých hrany boli zamaľované tak, aby z pohľadu spredu tvorili biely, červený a biely pruh - ide o farby vlajky používanej bieloruskou opozíciou.



Čitateľ, ktorý fotografiu portálu poslal, spresnil, že o tri hodiny neskôr už boli schody premaľované na sivo.



Medializovaný bol aj prípad mladého muža, ktorému dopravná polícia v noci na štvrtok dočasne odňala vodičské oprávnenie. Príčinou bolo, že svoje biele auto oblepil širokou páskou červenej farby.