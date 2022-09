V Bielorusku prepustili z väzenia novinára Rádia Slobodná Európa

Washington 26. septembra (TASR) - Rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) nedávno oznámila, že v Bielorusku po deviatich mesiacoch väzenia prepustili jedného z jej tamojších spravodajcov Aleha Hruzdziloviča. Spojené štáty, ktoré túto stanicu finančne podporujú, prepustenie novinára a niekoľkých ďalších politických väzňov privítali. Minsk však zároveň v nedeľu vyzvali, aby prepustil aj stovky ďalších, informuje agentúra AFP.



"Hoci prepustenie týchto politických väzňov je krokom správnym smerom, za mrežami v Bielorusku ešte stále zostáva príliš veľa politických väzňov," povedal hovorca amerického Štátneho departmentu Ned Price. "Vyzývame na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov," dodal.



Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) uplynulý piatok informoval, že v Bielorusku je aktuálne z politických dôvodov uväznených takmer 1300 ľudí.



Bieloruský autoritársky prezident Alexandr Lukašenko potlačil tvrdými zásahmi masové protesty, ktoré v jeho krajine vypukli po tom, ako si v auguste 2020 zaistil v sporných voľbách v poradí už šiesty mandát vo funkcii hlavy štátu. Európska únia i mnohé ďalšie krajiny sveta odmietli uznať Lukašenka za legitímneho prezidenta.



Sviatlana Cichanovská, ktorá vo voľbách kandidovala proti Lukašenkovi a opozícia ju považuje za ich víťazku, bezprostredne po oznámení výsledkov utiekla do exilu do Litvy. Odtiaľ naďalej pôsobí ako vodkyňa opozície.



Spomínaného spravodajcu RFE/RL, 63-ročného Hruzdziloviča, zatkli za údajnú účasť na zmienených protivládnych protestoch. On sám vznesené obvinenia popiera s tým, že sa na protestoch zúčastnil len ako spravodajca.



Stanica RFE/RL, ktorú financuje americký Kongres, avšak obsahovo je nezávislá, informovala, že v Bielorusku sú naďalej väznení ďalší dvaja z je novinárov Ihar Losik and Andrej Kuznečyk.