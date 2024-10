V Bielorusku sa budú 26. januára konať prezidentské voľby

Minsk 23. októbra (TASR) - Prezidentské voľby v Bielorusku, kde je už tri desaťročia pri moci autoritársky vodca Alexandr Lukašenko, sa budú konať 26. januára 2025. Oznámila to v stredu štátna volebná komisia, na ktorú sa vo svojej správe odvolala agentúra AFP, píše TASR.



Západom neuznaný prezident Lukašenko vládne v Bielorusku od roku 1994. Za ten čas zlikvidoval všetky formy opozície a vo februári 2022 umožnil ruským ozbrojeným silám vtrhnúť na Ukrajinu z bieloruského územia.



Očakáva sa, že v januárových voľbách bude Lukašenko znovu kandidovať. Kritici ho obviňujú z vládnutia v čoraz autoritárskejšej krajine v súvislosti s obmedzovaním ľudských práv a väznením politických oponentov.



Bieloruskom v roku 2020 otriasli masové protesty, ktoré vypukli po tom, čo sa Lukašenko vyhlásil za víťaza sporných prezidentských volieb, čím si zabezpečil šieste funkčné obdobie. Tieto voľby odsúdil Západ aj bieloruská opozícia ako podvod.



Ľudskoprávne organizácie uviedli, že bieloruské úrady v reakcii na protesty zadržali viac než 35.000 ľudí, pričom niektorých z nich brutálne zbili. Uväznili aj viacerých významných predstaviteľov opozície, ďalším sa podarilo utiecť do zahraničia.



Opozičná líderka a vyzývateľka Lukašenka Sviatlana Cichanovská sa v roku 2020 taktiež vyhlásila za víťazku volieb a následne utiekla do Litvy.