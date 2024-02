V Bielorusku sa konajú celoštátne voľby bez nezávislých pozorovateľov

Moskva 25. decembra (TASR) - Prvýkrát od riadnych prezidentských volieb v lete 2020 a následných masových protestoch sa v nedeľu v Bielorusku konajú celoštátne voľby. TASR informuje podľa agentúr DPA a AP.



Voliči volia okrem 110 poslancov parlamentu aj asi 12-tisíc poslancov miestnych zastupiteľstiev. Kandidujú iba štyri strany: Belaja Rus, komunistická, liberálnodemokratická a Práce a spravodlivosti, ktoré podporujú Lukašenkovu politiku. Asi desiatke ďalších strán vlani zamietli registráciu.



Voľby sú preto považované za zmanipulované, pričom úrady autoritárskeho prezidenta nepozvali do krajiny nezávislých pozorovateľov. Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská, ktorá utiekla do zahraničia, vo štvrtok zdôraznila, že voľby nemajú nič spoločné s demokraciou.



"Je to nezmyselná fraška, je to show, je to cirkus, ale nie je to voľba," vyhlásila s tým, že mnoho politikov a politických aktivistov je vo väzení alebo museli tak ako ona utiecť do cudziny. Podľa ľudskoprávnych aktivistov je v Bielorusku viac ako 1400 politických väzňov.



Lukašenko vykonáva prezidentskú funkciu od roku 1994 a v auguste 2020 bol opäť vyhlásený za víťaza volieb. Voľby ani ich výsledky však neboli regulérne a opozícia považuje za skutočného víťaza Cichanovskú. Lukašenka ako hlavu štátu neuznáva ani EÚ.



Masové protesty proti manipulácii volieb v lete 2020 brutálne potlačil mocenský aparát, pričom zatknutých bolo viac ako 35.000 ľudí. Lukašenko sa odvtedy považuje za úplne závislého od Ruska a vodcu Kremľa Vladimira Putina.