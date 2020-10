V Bielorusku sa konal protest žien aj akcie proti Lukašenkovi

Minsk 17. októbra (TASR) - V bieloruskej metropole Minsk sa v sobotu konal už tradičný protestný pochod žien. Na demonštrácii sa zišli aj študenti stredných a vysokých škôl, informoval spravodajský portál TUT.by. Podľa neho sa aktivizovali aj prívrženci opozíciou neuznaného prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorí zorganizovali automobilovú rely z Minska do mesta Vicebsk.



Išlo o úradmi nepovolené akcie, pričom na študentskej bolo zadržaných najmenej 40 ľudí vrátane novinárov niekoľkých nezávislých médií, uviedlo podľa spravodajského portálu TUT.by bieloruské ľudskoprávne centrum Viasna.



TUT.by spresnil, že pokiaľ ide o akciu žien, dopoludnia mala podobu pochodu, popoludní však už šlo o tzv. "demarš", keď sa ženy s kvetmi v rukách vo dvojiciach či jednotlivo prechádzali po chodníkoch hlavných ulíc Minska. Svojimi kvetmi často obdarúvali vodičov vyjadrujúcich podporu ich akcii trúbením klaksónov svojich áut.



Na týchto podujatiach organizovaných ženami podľa TUT.by polícia nezatýkala.



Portál TUT.by okrem toho informoval, že v sobotu sa na trase Minsk-Vicebsk konala automobilová rely Za jednotné Bielorusko, na ktorej sa zúčastnili prívrženci súčasnej vlády na čele s Alexandrom Lukašenkom.



Rely mala niekoľko zastávok, medzi nimi bolo aj Lukašenkovo rodisko - dedina Alexandryja v Mahiľovskej oblasti, kde motoristi absolvovali exkurziu v škole, ktorú dlhoročný vodca krajiny ako dieťa navštevoval.



Obec je pomenovaná po svojom zakladateľovi, šľachticovi Aleksandrovi Chodkiewiczovi.



Aj dnes - podobne ako v uplynulých týždňoch, keď sa s tradíciou svojráznych foriem protestov začalo - si obyvatelia viacerých miest vo vnútroblokoch svojich bytových domov organizovali spoločné pitie čaje či diskotéku.



Uskutočnili sa aj "komunitné" koncerty spevákov alebo hudobných skupín a ľudia s bielo-červeno-bielymi vlajkami v rukách na mnohých miestach opäť vytvárali "reťaze solidarity" so zadržanými a zranenými počas protestov.



Stále sa tiež na rôznych miestach v Bielorusku objavujú cez šablónu nastriekané vyobrazenia dvoch dídžejov - Kiryla Halanava a Uladzislava Sakalovského -, ktorí boli zadržaní ešte pred voľbami za to, že na predvolebnom zhromaždení kandidátky Sviatlany Cichanovskej pustili protestsong sovietskeho speváka Viktora Coja s názvom Chceme zmenu.



Protesty Bielorusov proti ich vláde majú často originálnu podobu - napr. cukráreň s názvom "Ľubov Tortova", ktorá sa nachádza v meste Hrodna, odmietla piecť torty a zákusky pre príslušníkov miestnej zásahovej polície. Následne sa na sociálnych sieťach objavili príspevky, že takejto prevádzke "sa treba vyhýbať oblúkom", na čo ju však začali vyhľadávať odporcovia súčasnej vlády. V piatok vykúpili všetky torty, zákusky i koláče.



Veľmi častým javom je naďalej aj natieranie lavičiek v parkoch alebo múrov vo farbách bieloruskej opozície - bielej-červenej-bielej.



Akcie na podporu protestujúcich Bielorusov sa v sobotu konali aj v zahraničí, napr. v lotyšskom hlavnom meste Riga či v ruskom Petrohrade.