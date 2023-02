V Bielorusku sa začal súd s Pratasevičom a ďalšími zakladateľmi Nexty

Minsk 16. februára (TASR) - V Bielorusku sa vo štvrtok začal súdny proces s tromi zakladateľmi opozičnej mediálnej platformy Nexta, ktorá sa zviditeľnila počas masových protivládnych protestov v roku 2020. Súdený je známy aktivista a novinár Raman Pratasevič a jeho dvaja spolupracovníci, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Na pojednávaní bude osobne prítomný len Pratasevič, ďalší dvaja obžalovaní - Sciapan Pucila a Jan Rudzik - budú súdení v neprítomnosti.



Čelia mnohým obvineniam vrátane podnecovania nenávisti, urážkam voči prezidentovi či zapojenia do "masových násilných protestov", čo je trestný čin, za ktorý hrozí v Bielorusku až 15-ročné väzenie.



Pratasevič (27) je v "domácom väzení, keďže pomáhal pri vyšetrovaní", ako uvádzajú bieloruské médiá. Novinárom ešte pred štvrtkovým pojednávaním povedal, že sa cíti "plne" vinný, informovala bieloruská štátna agentúra Belta.



Spravodajský online kanál Nexta pomáhal s mobilizáciou demonštrantov do masových protestov proti režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Po spornom víťazstve v prezidentských voľbách si zabezpečil už šieste funkčné obdobie v úrade. Nexta bola medzičasom v Bielorusku označená za "teroristickú organizáciu" a zakázaná.



Prataseviča zadržali 23. mája 2021 s jeho vtedajšou priateľkou, Ruskou Sofjou Sapegovou, na minskom letisku. Leteli lietadlom spoločnosti Ryanair z Atén do Vilniusu, ktoré muselo núdzovo pristáť v Bielorusku. Informácia o bombe na palube sa však následne nepotvrdila.



Na letisku však po kontrole dokladov zadržali Prataseviča, pretože naňho bolo vyhlásené pátranie. Následne sa proti nemu začalo trestné stíhanie vo viacerých veciach vrátane organizovania masových nepokojov.



Odklon civilného lietadla a zadržanie Prataseviča a Sapegovej pobúrilo medzinárodné spoločenstvo a USA, Kanada, EÚ aj Británia uvalili na Minsk pre tento incident sankcie.



Po zatknutí sa objavili videách, v ktorých sa Pratasevič a Sapegová priznávali k svojim údajným činom. Podľa ich priaznivcov to však urobili pod nátlakom.



Pratasevič uzavrel s úradmi tzv. predsúdnu dohodu a bol umiestnený do domáceho väzenia. Sapegovú (25) odsúdili vlani na šesť rokov väzenia za "podnecovanie sociálnej nenávisti".