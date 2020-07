V Bielorusku začala volebná kampaň pred prezidentskými voľbami

Ústredná volebná komisia v utorok zaregistrovala päť kandidátov. Sú nimi:



– súčasný prezident Alexandr Lukašenko;



– predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany Siarhej Čeračeň;



– bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká;



– spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev;



– Sviatlana Cichanovská, manželka známeho blogera a aktivistu Siarheja Cichanovského, ktorému kandidatúru zamietli.

Minsk 15. júla (TASR) – V Bielorusku dnes oficiálne začala volebná kampaň pred prezidentskými voľbami, ktoré budú 9. augusta, píše agentúra TASS.Komisia odmietla zaregistrovať dvoch kandidátov – bankára Viktara Babaryku a bývalého veľvyslanca vo Washingtone Valeryja Capkalu, v dôsledku čoho v utorok večer v Minsku a ďalších bieloruských mestách protestovali stovky ľudí.Viktar Babaryka bol považovaný za hlavného rivala dlhoročného prezidenta Lukašenka. Komisia jeho kandidatúru zamietla v súvislosti s vyšetrovaním podozrení z daňových únikov a prania špinavých peňazí týkajúcich sa banky Belgazprambank, v ktorej Babaryka v minulosti pôsobil ako riaditeľ.Kandidatúru ďalšieho potenciálne silného kandidáta Valeryja Capkalu komisia odmietla z dôvodu neuznania podpisov na podporu jeho kandidatúry.Kampaň bude trvať do 8. augusta. Voľby sa uskutočnia 9. augusta, pričom v niektorých prípadoch budú ľudia môcť hlasovať už od 4. augusta.Ústredná volebná komisia uviedla, že na podporu Lukašenkovej kandidatúry sa vyzbieralo viac ako 1,9 milióna podpisov. Lukašenko v Bielorusku vládne už 26 rokov.Bieloruský spravodajský portál Tut.by v utorok informoval, že podľa telefonického prieskumu verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil 10. –13. júla, by sa volieb zúčastnilo 87,3 percenta voličov. Lukašenka by volilo 69,4 percenta opýtaných.