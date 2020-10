V Bielorusku sa začali protestné štrajky proti Lukašenkovi

Minsk 26. októbra (TASR)–- Zamestnanci mnohých veľkých bieloruských firiem aj malých prevádzok vstúpili v pondelok do štrajku, ktorým sa domáhajú odchodu Alexandra Lukašenka z postu prezidenta krajiny. Informoval o tom spravodajský portál TUT.by.



Dodal, že vo viacerých výrobných prevádzkach zamestnanci rannej zmeny nevystriedali kolegov z nočnej. V okolí mnohých tovární hliadkujú policajti. Ľudia na uliciach opäť vytvárajú reťaze solidarity alebo autami blokujú plynulosť premávky.



K štrajku sa pripojili aj vysokoškoláci či lekári. Dekan jednej z fakúlt minskej univerzity zhromaždenie študentov zakázal odvolávajúc sa na epidemiologickú situáciu.



Lukašenkova hlavná rivalka v prezidentských voľbách Sviatlana Cichanovská v nedeľu potvrdila, že v pondelok sa v Bielorusku začne celoštátny štrajk.



„Režim dnes Bielorusom opäť ukázal, že násilie je jediné, čoho je schopný," uviedla Cichanovská vo vyhlásení zverejnenom na svojom kanáli na sieti Telegram.



Kritizovala, že odpaľovať do vzduchu ohlušujúce granáty v dave ľudí a pod oknami pôrodníc, to nie je prejav sily. Dodala, že tento režim nie je hoden bieloruského ľudu a stráca moc.



Avizovala, že „26. októbra sa začne celonárodný štrajk. Bielorusi urobia tento krok, pretože ich slovo je zákon. Zákon, o ktorý sa nás pokúsili pripraviť, ale ktorý si určite vezmeme nazad. A naša hlavná zbraň – solidarita – nám v tom pomôže".



Termín ultimáta Lukašenkovi vypršal popoludní 25. októbra. Cichanovská ho vyzvala, aby do stanoveného termínu oznámil svoju rezignáciu, zastavil násilie voči pokojným demonštrantom v Bielorusku a dal prepustiť politických väzňov. Podmienky ultimáta neboli splnené.



V Minsku sa uplynulú nedeľu konala protestná akcia nazvaná Národné ultimátum, ktorá sa podľa očitých svedkov stala jednou z najmohutnejších za posledné roky. Polícia a maskovaní muži v civile použili proti demonštrantom ohlušujúce granáty a údajne aj gumové projektily. Boli hlásení zranení a zadržaní.