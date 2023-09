V Bielorusku sa začali vojenské cvičenia Ruskom vedenej aliancie

Tallinn 1. septembra (TASR) – Viac ako 2000 vojakov z Ruskom vedenej vojenskej aliancie začalo v piatok cvičenia v oblastiach Bieloruska neďaleko hraníc s krajinami NATO. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Na vojenských cvičeniach Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) sa zúčastňujú jednotky z Ruska, Bieloruska, Kirgizska, Kazachstanu a Tadžikistanu.



Členom OZKB je aj Arménsko, to však svojich vojakov na tieto manévre nevyslalo. Krajina má napäté vzťahy s Ruskom a ešte v januári oznámila, že nebude tento rok na svojom území organizovať cvičenia OZKB.



Cvičenia v Bielorusku potrvajú do 6. septembra. Podľa ministerstva obrany v Minsku sa zameriavajú na prípravu spoločných operácií vrátane reakcií na jadrovú nehodu.



Manévre sa odohrávajú v troch oblastiach na západe krajiny, ktoré hraničia s Poľskom a Litvou. Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau tvrdí, že ich cieľom je destabilizovať región. Ukrajinská armáda oznámila posilnenie kontroly hranice s Bieloruskom počas tamojších cvičení.



Rusko má v Bielorusku umiestnené svoje vojenské jednotky a techniku používanú vo vojne na Ukrajine. Moskva tiež do Bieloruska tento rok poslala taktické jadrové zbrane.