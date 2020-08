V Bielorusku za posledný týždeň zadržali najmenej 55 novinárov

Minsk 11. augusta (TASR) - V Minsku počas utorkových protestov proti výsledkom volieb pokračovali aj represie proti novinárom. Ako podľa agentúry RIA Novosti uviedol spravodajca agentúry AP, ľudia v čiernych maskovacích odevoch a prilbách fotoreportérom v utorok večer počas protestov vyberali z fotoaparátov pamäťové karty, ničili ich technické vybavenie a strhávali im novinárske preukazy, ktoré mali na viditeľnom mieste, na odeve.



Podľa spravodajcu AP zasahujúci ľudia v civile pritom nemali na odeve žiadne identifikačné znaky.



Spresnil, že títo muži najprv rozohnali demonštrantov, ktorí sa v Minsku zhromaždili pri hoteli Orbita, a potom sa na miesto vrátili, aby sa "porátali" s novinármi.



Za posledný týždeň - od 4. do 11. augusta - bolo v Bielorusku zadržaných najmenej 55 novinárov, informovala v utorok Bieloruská asociácia novinárov.



Mnohí z novinárov boli zo strany policajtov vystavení fyzickému násiliu, zatiaľ čo v prípade iných už dlhší čas nebolo známe miesto, kde sa momentálne nachádzajú, informoval spravodajský portál Meduza.io.



Agentúra RIA Novosti v utorok večer informovala, že bieloruské úrady medzičasom prepustili na slobodu niekoľko zadržaných ruských novinárov. Niektorí z nich sú už na ceste do vlasti, pričom kauzy viacerých z nich Minsk riešil zákazom vstupu do Bieloruska na najbližších päť rokov.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo bieloruské úrady, aby k ruským novinárom a ich práci pristupovali s rešpektom. Hovorkyňa ruského ministerstva Marija Zacharovová poznamenala, že Bielorusko sa k ruským novinárom správalo "nie po bratsky"