V Bielorusku začala pracovať komisia na návrhu zmien v ústave

Minsk 15. marca (TASR) - V Bielorusku začala v pondelok pracovať komisia, ktorej úlohou je vypracovať dodatky k ústave. Podľa spravodajského portálu TUT.by to oznámil Alexandr Lukašenko, ktorý pred časom avizoval, že nový návrh základného zákona bude začiatkom budúceho roka predložený na schválenie v referende.



Agentúra Interfax pripomenula, že Lukašenkovi politickí oponenti začiatkom marca predstavili svoju koncepciu novej bieloruskej ústavy, ktorá predpokladá prechod z prezidentskej na parlamentnú republiku.



Lukašenko aj v pondelok pripomenul, že súčasná ústava prijatá pred 27 rokmi je symbolom "slobodného, pokojného a stabilného života bieloruského ľudu".



Citoval aj údaje z nedávneho prieskumu verejnej mienky, podľa ktorého viac ako 65 percent Bielorusov nepovažuje za potrebné zmeniť základný zákon.



Uviedol súčasne, že prácu komisie, ktoré pracuje na zmenách v ústave, by verejnosť mala mať možnosť priebežne sledovať. Komisia by zasa mala byť otvorená iniciatívnym návrhom od občanov - podľa Lukašenka sa tým zvýši jej dôveryhodnosť.



Hlavnou úlohou zmien v ústave by podľa Lukašenka malo byť to, aby "každá z nich slúžila zachovaniu krajiny".



Lukašenko súčasne odporučil, aby členovia ústavnej komisie brali do úvahy najlepšie medzinárodné skúsenosti, v popredí by však mali byť "národné záujmy, politické a právne tradície".



Navrhol, aby komisia zorganizovala aj rozsiahlu diskusiu o svojich návrhoch, a to aj za pomoci médií a elektronickej komunikácie.



V Bielorusku aj naďalej pokračujú protesty proti Lukašenkovmu režimu. Nemajú však už masový charakter ako bezprostredne po prezidentských voľbách z augusta minulého roku, za ktorých víťaza bol Lukašenko vyhlásený. Bieloruská opozícia a mnohé západné štáty Lukašenka nepovažujú za legitímneho prezidenta a voľby označujú za zmanipulované.



Menšie zhromaždenia na podporu opozície a na znak solidarity s väznenými aktivistami či rodinami obetí protestov sa v Bielorusku konali i uplynulú nedeľu. Podporu bieloruskej opozícii vyjadrili aj obyvatelia viacerých miest v zahraničí, napr. v Poľsku, informoval spravodajský portál TUT.by.