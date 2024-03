V Bielorusku zadržali 12 právnikov, ktorí pomáhali politickým väzňom

Minsk/Tallinn 12. marca (TASR) - Úrady v Bielorusku zadržali koncom minulého mesiaca najmenej 12 právnikov počas masových razií zameraných na ľudí, ktorí pomáhajú osobám uväzneným z politických dôvodov. V utorok to oznámili bieloruské organizácie na ochranu ľudských práv. TASR informuje na základe správy tlačovej agentúry AP.



Bielorusko, ktoré má 9,5 milióna obyvateľov, zažívalo masové protesty proti spornému zvoleniu prezidenta Alexandra Lukašenka v auguste 2020 na šieste volebné obdobie. Bieloruská opozícia a západné krajiny odsúdili voľby ako zmanipulované.



Odvtedy zadržali bieloruské úrady vyše 35.000 ľudí. Mnohí z nich uvádzajú, že boli vo väzbe mučení, donútení ujsť z krajiny a úradmi označení za "extrémistov". Úrady zadržali aj právnikov, ktorí za posledné štyri roky poskytovali právnu pomoc politickým väzňom a ich rodinám.



Najnovšia vlna zatýkania, pri ktorej zadržali 12 obhajcov, prebehla 28. februára v mnohých bieloruských mestách, ale najavo vyšla len v nedávnych dňoch. Aktivisti za ľudské a občianske práva nevedia, koľkí zo zadržaných právnikov sú ešte stále za mrežami.



"Tlak na právnickú obec cez masové zatýkanie a razie... je porušením práv občana na kvalifikovanú právnu pomoc," uviedlo v oznámení sedem bieloruských skupín na ochranu práv.



Bielorusko v roku 2021 zakázalo súkromné právnické firmy a obhajcov odvtedy zaradili do štátnych asociácií, na ktoré pozorne dohliada ministerstvo spravodlivosti.



Viasna, najstaršia a najvýznamnejšia ľudskoprávna organizácia, uviedla, že od roku 2020 bolo najmenej 23 prípadov právnikov zadržiavaných za obhajobu ľudí, ktorých podľa tejto skupiny zatkli z politických dôvodov. Vyše 500 právnikov prišlo o právnickú licenciu a profesiu opustili. Keďže v Bielorusku čelili prenasledovaniu, mnohí odišli do zahraničia.



Ľudskoprávny aktivista z Viasny Pavel Sapelka povedal pre agentúru AP, že je čoraz ťažšie nájsť právnika pre politických väzňov.



"V Bielorusku je katastrofálna situácia v ľudských právach, keď nielen opoziční politici a aktivisti, ale už aj ich právnici miznú vo väzeniach bez možnosti byť v styku s vonkajším svetom," uviedol Sapelka.