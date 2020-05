V Bielorusku zadržali aktivistov opozície vrátane Mikalaja Statkeviča

Minsk 31. mája (TASR) - V Bieloruska v nedeľu zadržali viacerých aktivistov opozície, ktorí zbierali podpisy na podporu opozičných kandidátov augustových prezidentských volieb.



Agentúra TUT.by informovala, že zber podpisov na podporu opozičných kandidátov sa v nedeľu konal v mnohých okresných i krajských mestách, pričom za veľkého záujmu občanov, ktorí na podpis hárkov čakali v dlhých radoch.



Agentúra dodala, že ak sa policajtom zdal počet čakajúcich veľký, vyzývali prítomných, aby sa rozišli, keďže "zber podpisov sa mení na zhromaždenie." V niektorých mestách v týchto prípadoch došlo k zadržaniu aktivistov a sympatizantov opozície, na čo prítomní reagovali skandovaním "Hanba". Podľa agentúry TASS bolo zadržaných najmenej 17 osôb.



TUT.by okrem toho informovala, že dopravná polícia pokutovala vodičov áut, ktorí prechádzajúc okolo zhromaždení trúbením klaksónov svojich vozidiel vyjadrovali podporu opozičným kandidátom.



Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) do rúk polície v Minsku sa dostal aj obľúbený opozičný politik Mikalaj Statkevič, ktorého nedávno ústredná volebné komisia odmietla zaregistrovať ako kandidáta do prezidentských volieb. Ako dôvod uviedla záznam v Statkevičovom trestnom registri.



Statkevič totiž kandidoval aj v prezidentských voľbách v roku 2010, za ktorých víťaza bol vyhlásený Alexander Lukašenko. Po veľkej demonštrácii, ktorá sa konala na protest proti výsledkom týchto volieb, bol Statkevič zadržaný. Vo väzení potom strávil päť rokov a na slobodu sa dostal po tlaku západných štátov.



Statkevič bol podľa RFE/RL zadržaný po ceste na zhromaždenie zvolané na protest proti zadržaniu opozičného blogera Siarheja Cichanovského, ktorého manželka Svitlana chce tiež kandidovať v prezidentských voľbách a jej štáb po krajine zbiera podpisy na jej podporu.



Cichanovski bol pred niekoľkými dňami v meste Grodno zadržaný za nepovolené zhromažďovanie, čo jeho manželka označila za "špinavú provokáciu".



RFE/RL spresnila, že potenciálny uchádzač o prezidentský post musí na podporu svojej kandidatúry zozbierať 100.000 podpisov a predložiť ich ústrednej volebnej komisii, ktorá následne rozhodne o jeho registrácii ako kandidáta volieb hlavy štátu.



Prezidentské voľby sa v Bielorusku, ktoré je blízkym spojencom Ruska, budú konať 9. augusta a to aj napriek epidémii koronavírusu SARS-CoV-2.



Lukašenko (65), ktorý je bývalým predsedom roľníckeho družstva - sovchozu, vyhral prezidentské voľby už päťkrát po sebe. Potvrdil, že o znovuzvolenie sa bude uchádzať aj v pripravovaných voľbách, a naznačil, že kandidovať za prezidenta by mohol aj v roku 2025. Uviedol však, že tento úrad nemieni zastávať do smrti.



Bieloruská opozícia kritizuje vypísanie prezidentských volieb na august, pričom poukazuje na to, že predvolebná kampaň pred nimi bude časovo kolidovať v očakávaným vrcholom koronavírusovej epidémie v krajine.



Mimovládna organizácia Human Rights Watch v priebehu mája upozornila, že bieloruské úrady pred voľbami zintenzívnili perzekúcie proti demonštrantom, opozičným blogerom, novinárom a ďalším vládnym kritikom "novou vlnou svojvoľného zatýkania".