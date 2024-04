V Bielorusku zadržali ďalších aktivistov a obvinili ich z extrémizmu

Minsk 5. apríla (TASR) - Bieloruské úrady zadržali ďalších troch členov najvýznamnejšej tamojšej skupiny na ochranu ľudských práv Viasna a obvinili ich z "účasti na činnosti extrémistickej organizácie". TASR informáciu prevzala zo štvrtkovej správy tlačovej agentúry AP.



Aktivistom hrozí trest odňatia slobody na sedem rokov. Ako dôvod ich zadržania bieloruské úrady uvádzajú to, že sa zúčastnili na inom súdnom pojednávaní s politicky obžalovanými osobami. Priebeh procesu pritom údajne nahrávali a informácie následne posunuli "nešpecifikovanej extrémistickej organizácii v zahraničí".



Viasna aktuálne registruje v Bielorusku približne 1400 politických väzňov. Je medzi nimi aj zakladateľ tejto organizácie Ales Biaľacký, laureát Nobelovej ceny za mier z roku 2022. Represívny režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka drží za mrežami všetkých prominentných členov opozície okrem tých, ktorí ušli do zahraničného exilu.



Dvadsaťsedem laureátov Nobelových cien v otvorenom liste pred dvoma týždňami žiadalo prepustenie všetkých politických väzňov v Bielorusku vrátane Biaľackého. Vyzvali na okamžité ukončenie politických represií v krajine, ktoré sú podľa nich také rozsiahle, že dosahujú stav "humanitárnej katastrofy".



Lukašenko vládne v Bielorusku od roku 1994. Vlna zásahov jeho administratívy voči prejavom nesúhlasu však výrazne narástla v auguste 2020. Vtedy ho za sporných okolností zvolili do ďalšieho funkčného obdobia, čo spôsobilo dlhotrvajúce protesty. Režim bieloruského prezidenta čelí medzinárodnej izolácii a je blízkym spojencom susedného Ruska.