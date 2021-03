V Bielorusku zadržali predsedníčku Zväzu Poliakov

Minsk 24. marca (TASR) - Úrady v bieloruskom meste Hrodna zadržali občiansku aktivistku a predsedníčku Zväzu Poliakov v Bielorusku Andželiku Borysovú a z jej bytu ju previezli na výsluch. Informoval o tom v utorok spravodajský portál BelSat.eu.



Oficiálny predstaviteľ ministerstva vnútra pre oblasť Hrodna uviedol, že Borysová bola zadržaná pre podozrenie z porušenia pravidiel pri organizovaní hromadných podujatí. Podľa BelSat.eu sa očakáva, že k situácii sa vyjadrí poľský konzul v Bielorusku.



Vzťahy medzi Bieloruskom a jeho západným susedom, Poľskom, sú naštrbené od vlaňajšieho augusta, keď v bieloruských mestách vypukli protesty proti spornému víťazstvu Alexandra Lukašenka v prezidentských voľbách.



Poľsko po týchto voľbách prichýlilo na svojom území viacerých bieloruských aktivistov, ktorí utiekli zo svojej vlasti, aby sa vyhli tvrdým zásahom úradov proti opozícii.



Vzájomné vzťahy sa ešte viac skomplikovali sériou vzájomných vyhostení diplomatov medzi Bieloruskom a Poľskom, ktorá sa začala vynúteným odchodom poľského diplomata z dôvodu jeho účasti na podujatí venovanom "dňu prekliatych vojakov".



Termínom "prekliati vojaci" sa v historiografii označujú rôzne protisovietske a antikomunistické odbojové organizácie vytvorené v Poľsku v neskorších fázach druhej svetovej vojny a po jej skončení, ktoré najskôr bojovali proti nacistickým okupantom, no neskôr sa obrátili aj proti sovietskej moci. Často pritom konali násilne voči tým, ktorí neboli Poliaci, a to najmä voči Bielorusom. Ich boj proti sovietskej okupácii trval až do 50. rokov 20. storočia.