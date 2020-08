V Bielorusku zadržali troch novinárov ruskej TV Dožď

Minsk 9. augusta (TASR) - V Bielorusku v nedeľu zadržali dvoch novinárov a jedného kameramana ruskej televízie Dožď, ktorí tam ako spravodajcovia pokrývali prebiehajúce prezidentské voľby. Ako v nedeľu pre agentúru Interfax potvrdil šéfredaktor televízneho kanála Tichon Dzjadko, štáb TV Dožď nebol na voľby akreditovaný.



Dzjadko však vysvetlil, že televízia včas predložila žiadosť o akreditáciu svojho štábu. "Každý deň sme žiadali o potvrdenie, ale nikdy sme ho nedostali," vysvetlil šéfredaktor.



Podľa neho stále nie je isté, či ruskí novinári sú zadržiavaní pre to, že nie sú na voľby akreditovaní.



Podľa agentúry Interfax ruský TV štáb zadržali muži v civile, ktorí ich zvalili na zem, potom naložili do auta a odviezli na neznáme miesto.



Medzitým Zväz novinárov Ruska deklaroval, že očakáva vysvetlenie dôvodov zadržania novinárov TV Dožď, pričom žiada aj informáciu o tom, kde sa novinári nachádzajú.



Rozhlasová stanica Echo Moskvy neskôr informovala, že trojica ruských novinárov sa nachádza v budove jedného z okresných policajných riaditeľstiev v Minsku. "Ruské veľvyslanectvo je s nimi v kontakte. Sú v poriadku," uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Okrem toho - ako v sobotu informovala rozhlasová stanica Deutsche Welle - v bieloruskom hlavnom meste Minsk v piatok zadržali a následne z krajiny vyhostili troch novinárov ruskej televízie Nastojaščeje vremia, ktorým navyše zakázali vstup do krajiny na najbližších desať rokov. Novinári svoje vyhostenie spájajú s výkonom svojej profesie.



Rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RL/RFE), s ktorej podporou tento televízny kanál vznikol, vyjadrila v súvislosti so zadržaním svojich kolegov pobúrenie.



Odmietnutie bieloruských orgánov akreditovať novinárov je podľa RL/RFE ďalším "príkladom nerešpektovania práv slobody tlače a práva bieloruských občanov na informácie bez cenzúry."